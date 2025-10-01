قىرعىزستان پرەزيدەنتى ءولىم جازاسىن ەنگىزۋدى بۇيىردى
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ بالالاردى زورلاۋ، ايەلدەردى زورلاۋ جانە ءولتىرۋ سياقتى اسا اۋىر قىلمىستار ءۇشىن ءولىم جازاسىن ەنگىزۋگە شاقىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
30-قىركۇيەكتە قىرعىزستاننىڭ ىستىقكول وبلىسىندا 17 جاستاعى قىزدىڭ ۇرلانعانى، زورلانعانى جانە ولتىرىلگەنى تۋرالى اقپارات تارادى.
قىرعىزستان پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى اسقات الاگوزوۆ كامەلەتكە تولماعان ايسۇلۋدىڭ ەرەكشە ايۋاندىقپەن ولتىرىلۋىنە قاتىستى ءىس پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتىڭ جەكە باقىلاۋىندا ەكەنىن حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسى قوعامدى ءدۇر سىلكىندىرگەن بۇل قىلمىس تۋرالى حاباردى قاتتى وكىنىشپەن قابىلدادى. سونىمەن بىرگە ول پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ قۇقىقتىق قامتاماسىز ەتۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى مۇرات ۋقىشيەۆقا بالالارعا، قىزدارعا جانە ايەلدەرگە قارسى قىلمىستار ءۇشىن بارىنشا قاتاڭ جازانى قاراستىراتىن زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر ازىرلەۋدى تاپسىردى. اتاپ ايتقاندا، ماسەلە بالالاردى زورلاۋ، سونداي-اق ايەلدەردى زورلاپ ءولتىرۋ ءۇشىن ءولىم جازاسى تۋرالى نورمانى ەنگىزۋ تۋرالى بولىپ وتىر، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەر جوبالارىن قوعامدىق تالقىلاۋ پورتالىندا دا ازاماتتاردىڭ قىلمىستىق كودەكسكە وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى ۇسىنىسى جاريالاندى.
باستاماشىلار ەرەكشە قاتىگەزدىكپەن جاسالعان كىسى ءولتىرۋ، كامەلەتتىك جاسقا تولماعان بالانى ءولتىرۋ جانە زورلاۋ نەمەسە باسقا دا زورلىق-زومبىلىق سيپاتتاعى سەكسۋالدىق ارەكەتتەرمەن بايلانىستى كىسى ءولتىرۋ ءۇشىن ءولىم جازاسىن بەلگىلەۋدى ۇسىنىپ وتىر.
ءولىم جازاسى ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن جانە بارلىق سوت ينستانتسيالارىندا قارالعاننان كەيىن عانا قولدانىلۋى مۇمكىن ەكەنى اتاپ وتىلگەن. ءولىم جازاسى ايەلدەرگە نەمەسە كامەلەتكە تولماعاندارعا قولدانىلماۋى ءتيىس.
ەلدە كامەلەتكە تولماعانداردى ءولتىرۋ جانە زورلىق-زومبىلىق كورسەتۋ فاكتىلەرىنىڭ كوبەيۋى قولدانىستاعى جازالاردىڭ جەتكىلىكسىز ەكەنىن كورسەتىپ وتىر.
باستاماشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ەرەكشە جاعدايلاردا ءولىم جازاسىن ەنگىزۋ قوعامدى قورعاۋعا، مۇنداي قىلمىستاردىڭ الدىن الۋدى كۇشەيتۋگە، جازانىڭ بۇلتارتپاستىعى قاعيداتىن نىعايتۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى.
