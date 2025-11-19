قىرعىزستان ەنەرگەتيكالىق تاۋەلدىلىكتەن قاشان ارىلادى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى تاالايبەك يبرايەۆ ەلدە ەلەكتر ەنەرگياسى تاپشىلىعى بولمايتىنىنا سەندىردى. ول بۇل تۋرالى Facebook پاراقشاسىندا جازدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- قىرعىزستاندا ەلەكتر ەنەرگياسى تاپشىلىعى بولمايدى. ءبىز جاي عانا ءتيىمدى پايدالانۋعا شاقىرامىز، - دەدى مينيستر.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قىرعىزستان ەلەكتر ەنەرگياسىن جىلداعىداي كورشى ەلدەردەن 3 سوم باعامەن يمپورتتايدى جانە ونى تۇرعىندارعا 1 سوم 37 تيىن باعامەن جەتكىزەدى. قۇن ايىرماشىلىعى تاعى دا قىرعىزستاننىڭ ۇلتتىق ەلەكتر جەلىسىنىڭ بالانسىندا قارىز رەتىندە جيناقتالادى.
- وسىعان بايلانىستى پرەزيدەنت يمپورتتى ازايتۋدى، ەنەرگيانى ۇنەمدى پايدالانۋدى جانە قالعان 25 ميلليارد سوم قارىزدى كەلەسى جىلى وتەۋدى تاپسىردى. ءبىز قارىزدارىمىزدى تولىق وتەپ، كەلەسى جىلدان باستاپ پايدا تابۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ءبىزدىڭ جوسپارىمىز بويىنشا، 2028-2029-جىلدىڭ قىسىنا قاراي ەلگە ەلەكتر ەنەرگياسىن يمپورتتاۋدىڭ قاجەتى بولمايدى، - دەپ مالىمدەدى تاالايبەك يبرايەۆ.
ايتا كەتەيىك، قىرعىزستان ەنەرگەتيكا سالاسىندا 2023-جىلدىڭ 1-تامىزىنان 2026-جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىنا دەيىن توتەنشە جاعداي جاريالاندى.
2025-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە قىرعىزستاننىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى «كابار» اقپارات اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا ازاماتتاردى الداعى ەڭ قيىن قىس تۋرالى ەسكەرتىپ، ەلەكتر ەنەرگياسىن ۇنەمدەۋگە شاقىردى. قازىرگى ۋاقىتتا ەل وندىرگەننەن كوپ ەلەكتر ەنەرگياسىن تۇتىنادى. تاپشىلىق كورشى ەلدەردەن ەلەكتر ەنەرگياسىن يمپورتتاۋ ارقىلى جابىلادى.
ەلەكتر ەنەرگياسىن ۇنەمدەۋ ءۇشىن ساعات 18:00 دەن 06:00 گە دەيىن ءۇي ىشىندەگى جانە سىرتقى جارىقتاندىرۋ جانە ۇكىمەتتىك عيماراتتاردا ەلەكتر قۇرىلعىلارىن پايدالانۋ شەكتەلدى. مەكتەپتەردە ەنەرگيا ۇنەمدەۋ شارالارى ەنگىزىلدى.
زاڭ تالاپتارىنا سايكەس جانە ەنەرگيانى ۇنەمدەۋ ماقساتىندا بىشكەكتەگى بارلىق مادەني جانە ويىن-ساۋىق ورىندارى ساعات 22:00 دەن كەيىن جابىلادى.
قىرعىزستاننىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى المازبەك اتامبايەۆ ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى جاعداي ءۇشىن قىرعىزستان بيلىگىن سىنعا الدى.