قىرعىزستان مەملەكەتتىك ماينينگتى زاڭداستىرماق
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ جوگوركۋ كەڭەسى ۆيرتۋالدى اكتيۆتەر تۋرالى زاڭ جوباسىنا تۇزەتۋلەردى ءۇش وقىلىمدا ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قۇجات مەملەكەتتىك كريپتوۆاليۋتا رەزەرۆىن قۇرۋدى جانە مەملەكەتتىك تاۋ- كەن ءوندىرۋدى جۇزەگە اسىرۋدى كوزدەيدى.
زاڭ جوباسىنىڭ ماقساتتارى:
* قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ايقىندايتىن ۋاكىلەتتى ورگانعا وكىلەتتىكتەردى بەرۋ ارقىلى ۆيرتۋالدى اكتيۆتەرگە قىزمەت كورسەتۋشىلەردىڭ قىزمەتى سالاسىنداعى مەملەكەتتىك رەتتەۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ؛
* قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيرتۋالدى اكتيۆتەر تۋرالى زاڭناماسى شەڭبەرىندە ناقتى اكتيۆتەرمەن قامتاماسىز ەتىلگەن ستەيبلكوينداردى، توكەندەردى (Real World Asset Tokens, RWA tokens) شىعارۋ جانە اينالىمى ءۇشىن قۇقىقتىق جاعدايلار جاساۋ؛
* «مەملەكەتتىك ماينينگ» جانە «مەملەكەتتىك كريپتوۆاليۋتالىق رەزەرۆ» ۇعىمدارىن ەنگىزۋ؛
* ينۆەستورلاردى الاياقتىقتان قورعاۋ، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيرتۋالدى اكتيۆتەر نارىعىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ، تەك قامتاماسىز ەتىلگەن اكتيۆتەردى، ونىڭ ىشىندە شەتەل ۆاليۋتاسىن شىعارۋعا (ەميسسياعا) رۇقسات بەرۋ؛
* ۆيرتۋالدى اكتيۆتەر سالاسىنداعى يننوۆاتسيالىق ونىمدەر مەن شەشىمدەردى ءقاۋىپسىز سىناقتان وتكىزۋدىڭ قۇقىقتىق نەگىزدەرىن قۇرۋ (رەتتەۋشى قۇمسالعىش) .
زاڭنىڭ قابىلدانۋى:
* ۆيرتۋالدى قارجى قۇرالدارىنىڭ جاڭا كلاسىن دامىتۋعا جاعداي جاسايدى؛
* ۆيرتۋالدى اكتيۆتەر سالاسىنداعى يننوۆاتسيالىق ونىمدەر مەن شەشىمدەردى قاۋىپسىز سىناقتان وتكىزۋدىڭ قۇقىقتىق نەگىزدەرىن قۇرادى (رەتتەۋشى قۇمسالعىش).
• وتىمدىلىكتى ارتتىرۋ، مامىلەلەردى جانە جاھاندىق قولجەتىمدىلىكتى جەڭىلدەتۋ ارقىلى ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىنا ينۆەستيتسيالاردى تارتۋدى جەڭىلدەتەدى؛
• توكەندەندىرىلگەن اكتيۆتەرگە دەگەن سەنىمدى نىعايتادى؛
• وپەراتسيالاردى زاڭداستىرۋ ارقىلى سالىق تۇسىمدەرىن ۇلعايتادى؛
* ەلدىڭ تەحنولوگيالىق باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرادى.
