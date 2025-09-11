ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:04, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قىرعىزستان مەملەكەتتىك ماينينگتى زاڭداستىرماق

    بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ جوگوركۋ كەڭەسى ۆيرتۋالدى اكتيۆتەر تۋرالى زاڭ جوباسىنا تۇزەتۋلەردى ءۇش وقىلىمدا ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Кыргызстан узаконит государственный майнинг
    Фото: freepik

    قۇجات مەملەكەتتىك كريپتوۆاليۋتا رەزەرۆىن قۇرۋدى جانە مەملەكەتتىك تاۋ- كەن ءوندىرۋدى جۇزەگە اسىرۋدى كوزدەيدى.

    زاڭ جوباسىنىڭ ماقساتتارى:

    * قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ايقىندايتىن ۋاكىلەتتى ورگانعا وكىلەتتىكتەردى بەرۋ ارقىلى ۆيرتۋالدى اكتيۆتەرگە قىزمەت كورسەتۋشىلەردىڭ قىزمەتى سالاسىنداعى مەملەكەتتىك رەتتەۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ؛
    * قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيرتۋالدى اكتيۆتەر تۋرالى زاڭناماسى شەڭبەرىندە ناقتى اكتيۆتەرمەن قامتاماسىز ەتىلگەن ستەيبلكوينداردى، توكەندەردى (Real World Asset Tokens, RWA tokens) شىعارۋ جانە اينالىمى ءۇشىن قۇقىقتىق جاعدايلار جاساۋ؛
    * «مەملەكەتتىك ماينينگ» جانە «مەملەكەتتىك كريپتوۆاليۋتالىق رەزەرۆ» ۇعىمدارىن ەنگىزۋ؛
    * ينۆەستورلاردى الاياقتىقتان قورعاۋ، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيرتۋالدى اكتيۆتەر نارىعىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ، تەك قامتاماسىز ەتىلگەن اكتيۆتەردى، ونىڭ ىشىندە شەتەل ۆاليۋتاسىن شىعارۋعا (ەميسسياعا) رۇقسات بەرۋ؛
    * ۆيرتۋالدى اكتيۆتەر سالاسىنداعى يننوۆاتسيالىق ونىمدەر مەن شەشىمدەردى ءقاۋىپسىز سىناقتان وتكىزۋدىڭ قۇقىقتىق نەگىزدەرىن قۇرۋ (رەتتەۋشى قۇمسالعىش) .

    زاڭنىڭ قابىلدانۋى:

    * ۆيرتۋالدى قارجى قۇرالدارىنىڭ جاڭا كلاسىن دامىتۋعا جاعداي جاسايدى؛
    * ۆيرتۋالدى اكتيۆتەر سالاسىنداعى يننوۆاتسيالىق ونىمدەر مەن شەشىمدەردى قاۋىپسىز سىناقتان وتكىزۋدىڭ قۇقىقتىق نەگىزدەرىن قۇرادى (رەتتەۋشى قۇمسالعىش).
    • وتىمدىلىكتى ارتتىرۋ، مامىلەلەردى جانە جاھاندىق قولجەتىمدىلىكتى جەڭىلدەتۋ ارقىلى ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىنا ينۆەستيتسيالاردى تارتۋدى جەڭىلدەتەدى؛

    • توكەندەندىرىلگەن اكتيۆتەرگە دەگەن سەنىمدى نىعايتادى؛

    • وپەراتسيالاردى زاڭداستىرۋ ارقىلى سالىق تۇسىمدەرىن ۇلعايتادى؛
    * ەلدىڭ تەحنولوگيالىق باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرادى.

    بۇعان دەيىن قىرعىزستاندا ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءرامىزىنىڭ لوگوتيپى ازىرلەنگەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار