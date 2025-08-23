قىرعىزستان حالقىنىڭ سانى 7 ميلليون 337 مىڭ ادامعا جەتتى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 1- شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا ەلدەگى تۇراقتى حالىق سانى 7 ميلليون 337 مىڭ ادامدى قۇرادى، دەپ حابارلايدى كابار.
بۇل تۋرالى قىرعىز رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتى ءمالىم ەتتى.
2025 -جىلدىڭ قاڭتار- ماۋسىم ايلارىندا حالىق سانى 55,6 مىڭ ادامعا نەمەسە 0,8 پايىزعا وسكەن.
وسى كەزەڭدە ازاماتتىق حال اكتىلەرىن تىركەۋ (ا ح ا ت) ورگاندارىندا 65 مىڭ نارەستە تىركەلگەن، بۇل 1000 تۇرعىنعا شاققاندا 17,9 كورسەتكىشىن قۇرايدى (2024 -جىلدىڭ العاشقى جارتىجى لدىعىندا بۇل كورسەتكىش - 19,3 بولعان).
ال قايتىس بولعاندار سانى 16,1 مىڭ ادامدى قۇرادى، بۇل 1000 ادامعا شاققاندا 4,4 (2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىندە - 4,5 بولعان).
2025 -جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا قىرعىزستانداعى تابيعي ءوسىم 48,9 مىڭ ادامدى قۇراپ، 1000 تۇرعىنعا شاققاندا 13,5 بولدى (2024 -جىلى - 14,8).
ەڭ جوعارى تابيعي ءوسىم باتكەن، وش جانە جالال- اباد وبلىستارىندا تىركەلدى.
ەڭ تومەن كورسەتكىشتەر بىشكەك قالاسى مەن ىستىقكول وبلىسىندا بايقالدى.
وسىدان بۇرىن قازاقستان مەن قىرعىزستان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسى قابىلدانعانىن جازعان ەدىك.