ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:42, 23 - تامىز 2025 | GMT +5

    قىرعىزستان حالقىنىڭ سانى 7 ميلليون 337 مىڭ ادامعا جەتتى

    استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 1- شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا ەلدەگى تۇراقتى حالىق سانى 7 ميلليون 337 مىڭ ادامدى قۇرادى، دەپ حابارلايدى كابار.

    Қырғызстан
    Фото: Кабар

    بۇل تۋرالى قىرعىز رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتى ءمالىم ەتتى.

    2025 -جىلدىڭ قاڭتار- ماۋسىم ايلارىندا حالىق سانى 55,6 مىڭ ادامعا نەمەسە 0,8 پايىزعا وسكەن.

    وسى كەزەڭدە ازاماتتىق حال اكتىلەرىن تىركەۋ (ا ح ا ت) ورگاندارىندا 65 مىڭ نارەستە تىركەلگەن، بۇل 1000 تۇرعىنعا شاققاندا 17,9 كورسەتكىشىن قۇرايدى (2024 -جىلدىڭ العاشقى جارتىجى لدىعىندا بۇل كورسەتكىش - 19,3 بولعان).

    ال قايتىس بولعاندار سانى 16,1 مىڭ ادامدى قۇرادى، بۇل 1000 ادامعا شاققاندا 4,4 (2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىندە - 4,5 بولعان).

    2025 -جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا قىرعىزستانداعى تابيعي ءوسىم 48,9 مىڭ ادامدى قۇراپ، 1000 تۇرعىنعا شاققاندا 13,5 بولدى (2024 -جىلى - 14,8).

    ەڭ جوعارى تابيعي ءوسىم باتكەن، وش جانە جالال- اباد وبلىستارىندا تىركەلدى.

    ەڭ تومەن كورسەتكىشتەر بىشكەك قالاسى مەن ىستىقكول وبلىسىندا بايقالدى.

    وسىدان بۇرىن قازاقستان مەن قىرعىزستان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسى قابىلدانعانىن جازعان ەدىك.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
