قىرعىزستان ازاماتتارىنىڭ قازاقستاندا بولۋ ەرەجەسى قايتا قارالۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - جوگوركۋ كەنەش وتىرىسىندا دەپۋتات ايگۇل احمەدوۆا ۇكىمەتكە قىرعىزستان مەن قازاقستان ازاماتتارىنىڭ ءوزارا بولۋ ءتارتىبىن قايتا قاراۋ تۋرالى ۇسىنىس جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
پارلامەنت مۇشەسىنىڭ ايتۋىنشا، 2025 -جىلعى 1- قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنگەن جاڭا ەرەجەگە سايكەس، قىرعىزستان ازاماتتارى قازاقستان اۋماعىندا كەز كەلگەن 180 كۇندىك كەزەڭ ىشىندە جيىنتىعى 90 كۇننەن ارتىق بولا المايدى.
ايگۇل احمەدوۆا ەنگىزىلگەن كوشى-قون شەكتەۋلەرى شەكارا ماڭىنداعى تۇرعىنداردىڭ ساۋدا قىزمەتىنە كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. وسىعان بايلانىستى دەپۋتات مينيسترلەر كابينەتىن اتالعان تالاپتاردى قايتا قاراۋعا شاقىردى.
ەسكە سالساق، قازاقستان ازاماتتارى دا قىرعىزستان اۋماعىندا العاشقى كىرگەن كۇننەن باستاپ ءاربىر 180 كۇن ىشىندە جيىنتىعى 90 كۇنگە دەيىن بولا الادى. قازاقستاندىقتار العاشقى 30 كۇن ىشىندە تىركەۋدەن بوساتىلادى. بۇل مەرزىمنەن اسقان جاعدايدا تىركەلۋ قاجەت. ەگەر ازامات ەل اۋماعىندا 90 كۇننەن ارتىق تىركەۋسىز جۇرسە، كەيىنگى كىرۋى ءۇش ايعا شەكتەلەدى.