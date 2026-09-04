قىرعىزستانعا جانار-جاعارماي جەتكىزەتىن قىتايلىق جۇرگىزۋشىلەردىڭ كىرۋ ءتارتىبى جەڭىلدەتىلدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا مۇناي ونىمدەرىن مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى اۆتوكولىكپەن تاسىمالداۋعا ارنالعان ۋاقىتشا ارنايى ۆيزاسىز ءتارتىپ ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
مينيسترلەر كابينەتى قىرعىزستانعا مۇناي ونىمدەرىن اۆتوموبيلمەن تاسىمالدايتىن قىتاي ازاماتتارى ءۇشىن ەلگە ۆيزاسىز كىرۋدىڭ ۋاقىتشا ارنايى ءتارتىبىن بەلگىلەيتىن قاۋلى قابىلدادى.
بۇل شارا ەلدىڭ ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا، حالىقتى جانار- جاعارمايمەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتۋگە جانە ۇلتتىق ەكونوميكا سۋبەكتىلەرىنە مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتۋ ماقساتىندا قابىلداندى.
قۇجاتقا سايكەس، قىتاي ازاماتتارى مۇناي ونىمدەرىن جەتكىزۋ ءۇشىن قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تەرريتورياسىندا 5 كۇن ىشىندە ۆيزاسىز جۇرە الادى.
بەلگىلەنگەن مەرزىم اياقتالعاننان كەيىن اتالعان ازاماتتار قىرعىزستان اۋماعىندا بولۋىن جالعاستىرعان جاعدايدا، ولارعا سىرتقى كوشى-قون سالاسىنداعى جالپى زاڭناما تالاپتارى قولدانىلادى.
بۇعان دەيىن قىرعىزستاننىڭ جانار-جاعارماي ماتەريالدارىن يمپورتتاۋشىلار ءۇشىن سۋبسيديالاردى 2026 -جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىنا دەيىن ۇزارتقانى حابارلانعان بولاتىن. سونداي-اق ەلدە ەۋرو-5 ستاندارتىنا ساي وتىن ءوندىرۋ جوسپارلانىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.
اقزات باقىتجان قىزى