KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىرعىزستانعا جانار-جاعارماي جەتكىزەتىن قىتايلىق جۇرگىزۋشىلەردىڭ كىرۋ ءتارتىبى جەڭىلدەتىلدى

    استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا مۇناي ونىمدەرىن مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى اۆتوكولىكپەن تاسىمالداۋعا ارنالعان ۋاقىتشا ارنايى ۆيزاسىز ءتارتىپ ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    жанармай
    فوتو: economist.kg

    مينيسترلەر كابينەتى قىرعىزستانعا مۇناي ونىمدەرىن اۆتوموبيلمەن تاسىمالدايتىن قىتاي ازاماتتارى ءۇشىن ەلگە ۆيزاسىز كىرۋدىڭ ۋاقىتشا ارنايى ءتارتىبىن بەلگىلەيتىن قاۋلى قابىلدادى.

    بۇل شارا ەلدىڭ ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا، حالىقتى جانار- جاعارمايمەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتۋگە جانە ۇلتتىق ەكونوميكا سۋبەكتىلەرىنە مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتۋ ماقساتىندا قابىلداندى.

    قۇجاتقا سايكەس، قىتاي ازاماتتارى مۇناي ونىمدەرىن جەتكىزۋ ءۇشىن قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تەرريتورياسىندا 5 كۇن ىشىندە ۆيزاسىز جۇرە الادى.

    بەلگىلەنگەن مەرزىم اياقتالعاننان كەيىن اتالعان ازاماتتار قىرعىزستان اۋماعىندا بولۋىن جالعاستىرعان جاعدايدا، ولارعا سىرتقى كوشى-قون سالاسىنداعى جالپى زاڭناما تالاپتارى قولدانىلادى.

    بۇعان دەيىن قىرعىزستاننىڭ جانار-جاعارماي ماتەريالدارىن يمپورتتاۋشىلار ءۇشىن سۋبسيديالاردى 2026 -جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىنا دەيىن ۇزارتقانى حابارلانعان بولاتىن. سونداي-اق ەلدە ەۋرو-5 ستاندارتىنا ساي وتىن ءوندىرۋ جوسپارلانىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.

    اقزات باقىتجان قىزى

    الەم ىقپالداستىق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور