قىرعىزستانداعى رەزونانستى ءىس: قامشىبەك تاشيەۆكە سوت ۇكىمى شىقتى
استانا. قازاقپارات - قىرعىزستاننىڭ مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆ «75 تىڭ حاتى» ءىسى بويىنشا ءتورت جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، دەپ حابارلايدى «24.kg» سايتى.
بىشكەكتىڭ ءبىرىنشى ماي اۋداندىق سوتى تاشيەۆتى جانە وزگە دە ءبىرقاتار بۇرىنعى جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالاردى «بيلىكتى كۇشپەن باسىپ الۋ» بابى بويىنشا كىنالى دەپ تانىدى. سوت ولارعا مۇلكىن تاركىلەي وتىرىپ، ءتورت جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى.
تاشيەۆپەن بىرگە بۇرىنعى باس پروكۋرور قۇرمانقۇل زۋلۋشيەۆ، جوگوركۋ كەڭەشتىڭ ەكس-سپيكەرى نۇرلانبەك تۇرعىنبەك ۋۋلۋ، بۇرىنعى ۆيتسە-پرەمەر االى قاراشيەۆ، ەكس-دەپۋتات قۇرمانبەك دىيكانبايەۆ، ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى قۇرسان اسانوۆ جانە وزگە دە بۇرىنعى لاۋازىمدى تۇلعالار سوتتالدى.
الايدا سوت باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن ءۇش جىل مەرزىمگە پروباتسيالىق باقىلاۋمەن الماستىردى. وسىعان بايلانىستى سوتتالعاندار جازاسىن تۇزەۋ مەكەمەسىندە وتەمەيدى. سونىمەن قاتار سوت ايىپتالۋشىلاردى «لاۋازىمدىق وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالانۋ» بابى بويىنشا اقتاۋ ۇكىمىن شىعاردى. اقپان ايىنان بەرى قاماۋدا وتىرعان بەس ايىپتالۋشى سوت زالىنان بوساتىلدى. تاشيەۆتىڭ ادۆوكاتى يكراميدين ايتكۋلوۆ ۇكىممەن كەلىسپەيتىنىن ايتىپ، اپەللياتسيالىق شاعىم تۇسىرەتىنىن مالىمدەدى. ەسكە سالايىق، «75 تىڭ حاتى» ءىسى ساياسي ۇندەۋگە بايلانىستى قوزعالعان.
تەرگەۋ نۇسقاسىنا سايكەس، ول بيلىكتى كۇشپەن باسىپ الۋعا باعىتتالعان ارەكەتتىڭ ءبىر بولىگى بولعان. ال ايىپتالۋشىلار تاعىلعان ايىپتاردى مويىنداماعان.