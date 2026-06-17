قىرعىزستاندا زوبەل سىيلىعى تاعايىندالدى: ول كىمدەرگە بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا الەمدەگى العاشقى قۇم كەسكىندەمەسى اكادەمياسى اشىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى.
اكادەميانىڭ باس ديرەكتورى زارەما ابىلعازيەۆانىڭ ايتۋىنشا، ۇيىم قۇم ونەرىنىڭ سيرەك كەزدەسەتىن جانرىن دامىتۋ ءۇشىن اۋقىمدى كاسىبي شىعارماشىلىق پلاتفورما رەتىندە قۇرىلعان.
اكادەميا بۇكىل الەمنەن كەلگەن قۇم سۋرەتشىلەرى سەزىن وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر، وندا دۇنيەجۇزىلىك قۇم سۋرەتشىلەرى وداعىنىڭ پرەزيدەنتى سايلانادى.
ۇيىم سونىمەن قاتار نەمىس سۋرەتشىسى بەندجامين زوبەلدىڭ قۇرمەتىنە وسى ونەر تۇرىندەگى العاشقى حالىقارالىق سىيلىق زوبەل سىيلىعىن تاعايىنداماقشى. وعان ءارتۇرلى ەلدەن كەلگەن وتىز سۋرەتشى قازىردىڭ وزىندە تالاپ بىلدىرگەن.
سىيلىق قۇم كەسكىندەمە اپتالىعى فەستيۆالىندە تابىستالادى.
سونىمەن قاتار، 14-20-قىركۇيەك ارالىعىندا شولپان-اتادا سالانىڭ جەتەكشى ساراپشىلارىن جينايتىن «Sand Art EXPO» حالىقارالىق كورمەسى وتەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا اكادەميا مۇشەلەرى، سونىڭ ىشىندە تانىمال ساراپشى ەندريۋ ۆاحتەل وقىتۋ ستاندارتتارىن بەلگىلەيتىن جانە نەگىزگى پراكتيكالىق رەسۋرسقا اينالاتىن العاشقى مامانداندىرىلعان - «قۇممەن سۋرەت سالۋ تاريحى» جانە «قۇممەن سۋرەت سالۋدى وقىتۋ ادىستەرى» كىتاپتارىن ازىرلەپ جاتىر.
بۇعان دەيىن گونكونگتاعى قازاقستاندىق سۋرەتشىنىڭ جەكە كورمەسى اشىلعانىن حابارلاعان ەدىك.