قىرعىزستاندا وتەتىن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا 100 كۇن قالدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا دايىندىقتى كۇشەيتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى.
بىشكەكتە دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا نەشە كۇن قالعانىن كورسەتىپ تۇراتىن ەلەكتروندى كەرى ساناق تاقتاسى ىسكە قوسىلدى.
قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ۇلان ماماتكانوۆ ويىنداردىڭ 31-تامىزدا - قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىندە اشىلاتىنىن حابارلادى.
- دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىن باستاۋ ارقىلى قىرعىزستان ۇرپاقتان-ۇرپاققا بەرىلىپ كەلە جاتقان ەجەلگى اتا-بابالارىمىزدىڭ سپورتتىق جارىستارىن قايتا جانداندىرىپ قانا قويماي، بۇكىل الەمدەگى كوشپەندى مادەنيەتتى بىرىكتىردى. قالعان 100 كۇن ويىنداردى ەڭ جوعارى حالىقارالىق دەڭگەيدە وتكىزۋدىڭ ورتاق ماقساتىن بولىسەتىن بارلىق ۇيىمداستىرۋشىلار ءۇشىن ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك پەن پاتريوتيزم كەزەڭى بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت، اقپارات جانە جاستار ساياساتى مينيسترلىگى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى كوشپەندى حالىقتاردىڭ مادەنيەتىن، ءداستۇرلى سپورت تۇرلەرىن جانە رۋحاني مۇراسىن جاھاندىق دەڭگەيدە ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان بىرەگەي حالىقارالىق جوبا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«100 كۇن قالدى» تاقتاسىن ورناتۋ - دايىندىقتىڭ سوڭعى كەزەڭىنىڭ سيمۆوليكالىق باستاماسى.
بۇعان دەيىن 60 تان استام ەل VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا قاتىساتىنىن راستاعانى حابارلانعان بولاتىن.
سونداي-اق، ءبىز 2026-جىلعى دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ تاليسمانى رەتىندە قار بارىسى تاڭدالعانىن حابارلادىق.