قىرعىزستاندا پرەزيدەنت سايلاۋى قاشان وتەدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا پرەزيدەنت جانە پارلامەنت دەپۋتاتتارىن سايلاۋ كۇنىن جەكسەنبىدەن سارسەنبىگە اۋىستىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءتيىستى زاڭ جوباسىن جوگوركۋ كەنەش دەپۋتاتتارى ماقۇلدادى.
پارلامەنت سپيكەرى مارلەن ماماتالييەۆ قابىلدانعان زاڭنامالىق تۇزەتۋلەرگە سايكەس كەزەكتى پرەزيدەنت سايلاۋى 2027-جىلعى 27-قاڭتاردا، ياعني قاڭتاردىڭ سوڭعى سارسەنبىسىندە وتەتىنىن مالىمدەدى.
جاڭاشىلدىقتىڭ باستى ماقساتى - سايلاۋشىلاردىڭ بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋ جانە كۆورۋمدى جاقسارتۋ. ويتكەنى ءىرى قالالاردا جەكسەنبى كۇندەرى سايلاۋعا قاتىسۋ دەڭگەيى ءداستۇرلى تۇردە تومەن بولىپ كەلگەن.
سونىمەن قاتار داۋىس بەرۋ كۇنى رەسمي تۇردە دەمالىس كۇنى بولىپ جاريالانادى. ۇيىمنىڭ مەنشىك نىسانىنا قاراماستان بارلىق قىزمەتكەردىڭ جالاقىسى تولىق ساقتالادى جانە ول كادىمگى جۇمىس كۇنى رەتىندە تولەنەدى.
الايدا سايلاۋ كۇنى ءۇشىن جالاقى الۋ ءۇشىن قىزمەتكەردىڭ داۋىس بەرۋگە قاتىسۋى مىندەتتى شارت. ەگەر ازامات دالەلدى سەبەپسىز سايلاۋعا كەلمەسە، جۇمىس بەرۋشى بۇل كۇن ءۇشىن تولەم جاسامايدى جانە ول كۇن اقى تولەنبەيتىن دەمالىس كۇنى بولىپ ەسەپتەلەدى.
بۇعان دەيىن قىرعىزستانداعى كەزەكتى پرەزيدەنت سايلاۋى 2027-جىلعى 24-قاڭتارعا بەلگىلەنگەنى حابارلانعان بولاتىن.
ايتا كەتەلىك قىرعىزستاننىڭ ەڭبەك ميگرانتتارىنا پارلامەنت سايلاۋىنا قاتىسۋعا رۇقسات بەرىلۋى مۇمكىن.