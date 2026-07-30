قىرعىزستاندا پرەزيدەنت جانە پارلامەنت سايلاۋىن وتكىزۋ ەرەجەسى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ پرەزيدەنت پەن جوگوركۋ كەڭەش دەپۋتاتتارىن سايلاۋ تۋرالى زاڭناماعا وزگەرىستەر ەنگىزەتىن كونستيتۋتسيالىق زاڭعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى كابار.
قۇجاتتا سايلاۋ وتكىزۋدىڭ جاڭا مەرزىمدەرى بەلگىلەنىپ، سايلاۋ پروتسەسىن ۇيىمداستىرۋ تارتىبىنە ءبىرقاتار وزگەرىس ەنگىزىلدى.
كونستيتۋتسيالىق زاڭدى جوگوركۋ كەڭەش 2026 -جىلعى 24-ماۋسىمدا قابىلداعان. قۇجاتتىڭ ماقساتى - قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ سايلاۋ زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ.
زاڭعا سايكەس، قىرعىزستانداعى كەزەكتى پرەزيدەنت سايلاۋى ەندى پرەزيدەنتتىڭ وكىلەتتىك مەرزىمى اياقتالاتىن جىلدىڭ قاڭتار ايىنىڭ ءتورتىنشى سارسەنبىسىندە وتەدى. وسىلايشا، كەزەكتى پرەزيدەنت سايلاۋى 2027 -جىلعى 27-قاڭتاردا وتپەك.
ال جوگوركۋ كەڭەش دەپۋتاتتارىنىڭ كەزەكتى سايلاۋى قازىرگى شاقىرىلىمنىڭ كونستيتۋتسيالىق وكىلەتتىك مەرزىمى اياقتالاتىن ايدىڭ سارسەنبى كۇنى ۇيىمداستىرىلادى.
سونداي-اق پرەزيدەنت جانە پارلامەنت سايلاۋى وتەتىن كۇندەر دەمالىس كۇنى بولىپ ەسەپتەلەدى.
بۇل كۇنى جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتاردىڭ جالاقىسى جۇمىس كۇنى رەتىندە تولىق ساقتالادى.
بۇدان بولەك، زاڭمەن ءبىرقاتار جاڭا تالاپ ەنگىزىلدى. اتاپ ايتقاندا، «سايلاۋ مەكەنجايى» ينستيتۋتى الىنىپ تاستالادى، ءبىر سايلاۋ ۋچاسكەسىندەگى سايلاۋشىلار سانى، ادەتتە، 4 مىڭ ادامنان اسپاۋعا ءتيىس.
پرەزيدەنتتىككە ۇمىتكەرلەر مەن كانديدات ۇسىناتىن ساياسي پارتيالار قۇجاتتارىن تاپسىرماس بۇرىن وزدەرىنىڭ سايلاۋ قورىن قۇرۋعا مىندەتتى. سايلاۋ جارناسى تەك وسى قوردىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن تولەنەدى.
سونىمەن قاتار كانديداتتار مەن پارتيالارعا ءاربىر سايلاۋ ۋچاسكەسىندە ءۇش ادامنان اسپايتىن ۇگىتشىنى جالداۋعا رۇقسات بەرىلەدى.
تاعى ءبىر جاڭالىق - كانديداتتاردى قولداۋ ءۇشىن قول جيناۋ سيفرلىق قولتاڭبانى پايدالانۋ ارقىلى ەلەكتروندى فورماتتا نەمەسە قاعاز قول قويۋ پاراقتارى ارقىلى جۇرگىزىلۋى مۇمكىن.
كونستيتۋتسيالىق زاڭ رەسمي جاريالانعان كۇننەن باستاپ كۇشىنە ەندى.