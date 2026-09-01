قىرعىزستاندا شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ شىڭى پايدا بولادى
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ ءتيىستى جارلىققا قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ شۋ وبلىسى الامۋدۋن اۋدانىنداعى «الا-ارچا» مەملەكەتتىك تابيعي ساياباعىندا بيىكتىگى 4050 مەتر اتاۋى جوق تاۋ شىڭىنا «شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ شىڭى» گەوگرافيالىق اتاۋىن بەرۋ ۇسىنىلىپ وتىر.
جارلىققا سايكەس، شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ قۇرىلۋىنىڭ 25 جىلدىعىنا جانە 2026-جىلى قىرعىز رەسپۋبليكاسىندا شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزۋگە بايلانىستى مينيسترلەر كابينەتىنە ءۇش اي ىشىندە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتيىستى زاڭ جوباسىن ازىرلەپ، ونى قىرعىز رەسپۋبليكاسى جوعارعى كەنەشىنىڭ قاراۋىنا ەنگىزۋ تاپسىرىلدى.
بۇگىن بىشكەكتە قىرعىزستاننىڭ توراعالىعىمەن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا (ش ى ۇ) مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسى باستالادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بىشكەكتەگى ش ى ۇ سامميتىندە نەندەي ماسەلەلەر تالقىلانىپ، قانداي شەشىمدەر قابىلداناتىنى تۋرالى جازعانبىز.