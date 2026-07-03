قىرعىزستاننان اكەلىنگەن جەمىستەردەن قاۋىپتى زيانكەستەر انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى اگروونەركاسىپتىك كەشەندەگى مەملەكەتتىك ينسپەكتسيا كوميتەتىنىڭ جامبىل وبلىسى بويىنشا اۋماقتىق ينسپەكتسياسى ەلىمىزدىڭ اۋماعىنا كارانتيندىك زيانكەستەرمەن زالالدانعان جەمىس ونىمدەرىن كىرگىزۋگە جول بەرمەدى.
«قورداي» اۆتوموبيل وتكىزۋ بەكەتىندە جۇرگىزىلگەن فيتوسانيتاريالىق باقىلاۋ بارىسىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنان كەلگەن اۆتوكولىك قۇرالدارىنان قاۋىپتى كارانتيندىك زيانكەستەر انىقتالدى.
- سالماعى 800 كەلى بولاتىن جاڭا پىسكەن الحورى پارتياسىنان كومستوك سىمىرى انىقتالدى. ال جالپى سالماعى 1450 كەلىنى قۇرايتىن شيە جەمىسىنەن ازيالىق جەمىس شىبىنى تابىلدى، - دەلىنگەن ا ش م حابارلاماسىندا.
اتالعان كارانتيندىك زيانكەستەر اۋىل شارۋاشىلىعىنا ەلەۋلى قاۋىپ توندىرەدى. ولار تارالعان جاعدايدا جەمىس داقىلدارىن زاقىمداپ، ەلىمىزدىڭ باۋ-باقشا شارۋاشىلىقتارىنا ايتارلىقتاي زالال كەلتىرۋى مۇمكىن.
- فيتوسانيتاريالىق باقىلاۋ ناتيجەسىندە زالالدانعان ونىمدەردىڭ بارلىعى قاۋىپتى دەپ تانىلىپ، كەرى قايتارىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قۇقىق بۇزۋشىلارعا قاتىستى اكىمشىلىكتىك شارا قولدانىلىپ، ايىپپۇل سالىندى.
ايتا كەتەلىك پەتروپاۆلدا رەسەيدەن اكەلىنگەن اعاشتان قاۋىپتى كارانتيندىك زيانكەس انىقتالعان ەدى.