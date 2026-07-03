KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىرعىزستاننان اكەلىنگەن جەمىستەردەن قاۋىپتى زيانكەستەر انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى اگروونەركاسىپتىك كەشەندەگى مەملەكەتتىك ينسپەكتسيا كوميتەتىنىڭ جامبىل وبلىسى بويىنشا اۋماقتىق ينسپەكتسياسى ەلىمىزدىڭ اۋماعىنا كارانتيندىك زيانكەستەرمەن زالالدانعان جەمىس ونىمدەرىن كىرگىزۋگە جول بەرمەدى.

    Продукты питания рынок фрукты Азық-түлік нарық жемістер черешня шие
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    «قورداي» اۆتوموبيل وتكىزۋ بەكەتىندە جۇرگىزىلگەن فيتوسانيتاريالىق باقىلاۋ بارىسىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنان كەلگەن اۆتوكولىك قۇرالدارىنان قاۋىپتى كارانتيندىك زيانكەستەر انىقتالدى.

    - سالماعى 800 كەلى بولاتىن جاڭا پىسكەن الحورى پارتياسىنان كومستوك سىمىرى انىقتالدى. ال جالپى سالماعى 1450 كەلىنى قۇرايتىن شيە جەمىسىنەن ازيالىق جەمىس شىبىنى تابىلدى، - دەلىنگەن ا ش م حابارلاماسىندا.

    اتالعان كارانتيندىك زيانكەستەر اۋىل شارۋاشىلىعىنا ەلەۋلى قاۋىپ توندىرەدى. ولار تارالعان جاعدايدا جەمىس داقىلدارىن زاقىمداپ، ەلىمىزدىڭ باۋ-باقشا شارۋاشىلىقتارىنا ايتارلىقتاي زالال كەلتىرۋى مۇمكىن.

    - فيتوسانيتاريالىق باقىلاۋ ناتيجەسىندە زالالدانعان ونىمدەردىڭ بارلىعى قاۋىپتى دەپ تانىلىپ، كەرى قايتارىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قۇقىق بۇزۋشىلارعا قاتىستى اكىمشىلىكتىك شارا قولدانىلىپ، ايىپپۇل سالىندى.

    ايتا كەتەلىك پەتروپاۆلدا رەسەيدەن اكەلىنگەن اعاشتان قاۋىپتى كارانتيندىك زيانكەس انىقتالعان ەدى.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور