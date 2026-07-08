قىرعىزستاندا ا ي-95 بەنزينىنە مەملەكەتتىك باعا رەتتەۋى الىنىپ تاستالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت بۇدان بىلاي ا ي-95 ماركالى بەنزين باعاسىن رەتتەمەيدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى.
مينيسترلەر كابينەتىنىڭ قاۋلىسىنا سايكەس، ا ي-95 بەنزينى ىشكى نارىقتا ۋاقىتشا مەملەكەتتىك باعانى رەتتەۋگە جاتاتىن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلار تىزىمىنەن الىنىپ تاستالدى.
ايتا كەتەيىك، مامىر ايىنىڭ سوڭىندا ەل بيلىگى جانار-جاعارماي ماتەريالدارىن يمپورتتاۋشىلارعا ۋاقىتشا سۋبسيديالار جانە وتىن باعاسىن مەملەكەتتىك رەتتەۋ ەنگىزگەن بولاتىن. بۇل شارالار ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە، ەل حالقىن جانار-جاعارمايمەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتۋگە جانە ۇلتتىق ەكونوميكالىق سۋبەكتىلەرگە مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتۋگە باعىتتالعان.
بۇعان دەيىن قىرعىزستاننىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ەلدە وتىن قورى جەتكىلىكتى ەكەنىن حابارلاعان بولاتىن. دەگەنمەن، يمپورتقا جوعارى تاۋەلدىلىككە بايلانىستى ەل الەمدىك باعالاردىڭ وزگەرۋىنە، لوگيستيكالىق تاۋەكەلدەرگە جانە گەوساياسي جاعدايعا تاۋەلدى بولىپ قالا بەرەدى. تۇراقتى جەتكىزىلىمدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بىشكەك قازاقستان، رەسەي، بەلارۋس، ازەربايجان، وزبەكستان جانە تۇرىكمەنستاننىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارىنا رەسمي سۇرانىس جىبەردى جانە جەتكىزىلىمدەردى ءارتاراپتاندىرۋ جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ بويىنشا جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، قازاقستان قىرعىزستاننىڭ بەنزين جەتكىزۋگە قاتىستى رەسمي ءوتىنىشىن قاراستىرىپ جاتقانى بەلگىلى بولدى.
سونداي- اق، ەلدىڭ وتىن باعاسىنىڭ ءوسۋىن تەجەۋ ءۇشىن بەنزين مەن ديزەل وتىنىنا سالىناتىن سالىقتاردى ۋاقىتشا تومەندەتۋدى ۇسىنىپ وتىرعانى حابارلاندى.