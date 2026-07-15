قىرعىزستان مەن تاجىكستان مەملەكەتتىك شەكارادا العاشقى باعانالاردى ورناتتى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان مەن تاجىكستان مەملەكەتتىك شەكارادا العاشقى شەكارا باعانالارىن ورناتۋدى باستادى، دەپ حابارلايدى كابار.
مەملەكەتتىك شەكارانى دەماركاتسيالاۋ جۇمىستارىنىڭ كەزەكتى كەزەڭى اياسىندا قىرعىزستان مەن تاجىكستان وكىلدەرى بۇگىن قىرعىزستان، تاجىكستان جانە وزبەكستاننىڭ مەملەكەتتىك شەكارالارى تۇيىسەتىن نۇكتەدەن باستالاتىن ۋچاسكەدە العاشقى شەكارا باعانالارىن بىرلەسىپ ورناتۋعا كىرىستى.
قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مالىمەتىنشە، قىرعىزستان مەن تاجىكستان اراسىنداعى مەملەكەتتىك شەكارانىڭ جالپى ۇزىندىعى 1008,14 شاقىرىمدى قۇرايدى. ال بەيتاراپ مارتەبەگە يە جەر ۋچاسكەلەرىنىڭ جالپى پەريمەترى 14,07 شاقىرىم.
2002-جىلعى جەلتوقساندا باستالعان مەملەكەتتىك شەكارانى دەليميتاتسيالاۋ ۇدەرىسىنىڭ تولىق اياقتالۋى ەكى كورشى مەملەكەت اراسىنداعى قارىم-قاتىناستا جاڭا كەزەڭنىڭ باستالۋىنا جول اشقان تاريحي جەتىستىك رەتىندە باعالاندى.
بيىلعى 13-ناۋرىزدا بىشكەك قالاسىندا ەكى ەل باسشىلارى قىرعىز رەسپۋبليكاسى مەن تاجىكستان رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى مەملەكەتتىك شەكارا تۋرالى شارتقا قول قويدى. بۇل قۇجات ءوزارا سەنىمدى نىعايتۋعا، ۇزاق مەرزىمدى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە شەكارا ماڭىنداعى اۋماقتاردىڭ ورنىقتى دامۋىنا بەرىك حالىقارالىق-قۇقىقتىق نەگىز قالادى.
مەملەكەت باسشىلارىنىڭ تاپسىرمالارىن ورىنداۋ ماقساتىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسى مەن تاجىكستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتتىك دەلەگاتسيالارىنىڭ بىرلەسكەن قىرعىز-تاجىك دەماركاتسيالىق كوميسسياسى اياسىندا ارنايى جۇمىس توپتارى قۇرىلىپ، دەماركاتسيالاۋ شارالارىن ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىرۋعا كىرىستى.
جۇمىستار تاراپتاردىڭ ءوزارا تۇسىنىستىگى، سىندارلى ىنتىماقتاستىعى جانە جوعارى جاۋاپكەرشىلىگى جاعدايىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر.
دەماركاتسيالاۋ باستالعاننان بەرى مەملەكەتتىك شەكارانىڭ 416,01 شاقىرىم بولىگىندە بىرلەسكەن دالالىق زەرتتەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. سونىمەن قاتار باتكەن وبلىسىنىڭ باتكەن جانە لايلەك اۋداندارى، سونداي-اق تاجىكستاننىڭ سوعدى وبلىسىنداعى يسفارا جانە كونيبود قالالارىنا، بوبوجون عافۋروۆ، جاببور راسۋلوۆ، سپيتامەن جانە ديەۆاشتيچ اۋداندارىنا شەكتەس اۋماقتاردا 1627 شەكارا بەلگىسىنىڭ (1954 شەكارا باعاناسىنىڭ) الدىن الا كوورديناتتارى مەن ورناتىلاتىن ورىندارى انىقتالىپ، اعاش جانە مەتالل قازىقتارمەن بەلگىلەندى.
بيىلعى 14-شىلدەدە دەماركاتسيا جۇمىستارىنىڭ كەزەكتى كەزەڭى اياسىندا ەكى ەلدىڭ وكىلدەرى قىرعىزستان، تاجىكستان جانە وزبەكستاننىڭ مەملەكەتتىك شەكارالارى تۇيىسەتىن نۇكتەدەن باستالاتىن ۋچاسكەدە ءتورت شەكارا باعاناسىن بىرلەسىپ ورناتتى.
بۇل پراكتيكالىق قادام جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردىڭ دايەكتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن جانە تاراپتاردىڭ ءوزارا سەنىم، ارىپتەستىك پەن تاتۋ كورشىلىك رۋحىنداعى ىنتىماقتاستىعىنىڭ جوعارى تيىمدىلىگىن ايقىن كورسەتەدى.
تاراپتاردىڭ پىكىرىنشە، مەملەكەتتىك شەكارانى حالىقارالىق قۇقىق تالاپتارىنا ساي تولىق رەسىمدەۋ جانە ونى ءتيىستى تۇردە بەلگىلەۋ وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋدىڭ، شەكارا ماڭىنداعى اۋماقتاردىڭ ورنىقتى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ، ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدىڭ جانە قىرعىزستان مەن تاجىكستان حالىقتارى اراسىنداعى دوستىق قاتىناستاردى ودان ءارى تەرەڭدەتۋدىڭ ماڭىزدى فاكتورى سانالادى.
بۇعان دەيىن قىرعىزستان مۇناي مەن مۇناي ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋعا ۋاقىتشا تىيىم سالعانىن جازدىق.