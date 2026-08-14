قىرعىزستان پرەزيدەنتى ەكىنشى مەرزىمگە سايلاۋعا تۇسۋگە نيەتتى
استانا. KAZINFORM - سادىر جاپاروۆ 2027 -جىلعى پرەزيدەنت سايلاۋىنا ءتۇسۋ نيەتىن رەسمي تۇردە راستادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىزستان باسشىسى بۇل تۋرالى جۋرناليست ءالي توكتاكۋنوۆقا بەرگەن ەكسكليۋزيۆتى سۇحباتىندا مالىمدەدى.
- مەن تاعى ءبىر مەرزىمگە سايلاۋعا تۇسەمىن، - دەدى قىرعىزستان باسشىسى ساياسي بولاشاعى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
سادىر جاپاروۆ بارلىق مۇددەلى كانديداتتار ءۇشىن جول اشىق ەكەنىن جانە ەشقانداي شەكتەۋ بولمايتىنىن اتاپ ءوتتى. ول سونداي-اق سايلاۋ پروتسەسى كەزىندە مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەرگە اكىمشىلىك قىسىمنىڭ تولىعىمەن جويىلاتىنىنا كەپىلدىك بەردى.
- كىم سايلاۋعا بارعىسى كەلسە - بارسىن. ءبىز ەشكىمدى شەكتەمەيمىز. سايلاۋ اشىق جانە زاڭعا سايكەس وتەدى، - دەدى ول.
وسىعان دەيىن قىرعىزستاندا پرەزيدەنت سايلاۋى 2027 -جىلى وتەتىنىن حابارلادىق.
2026 -جىلدىڭ شىلدە ايىندا قىرعىزستاندا پرەزيدەنت جانە پارلامەنت سايلاۋىن وتكىزۋ ەرەجەسى وزگەردى.