قىرعىزستان ەلەكتروموبيل ءوندىرىسىن باستادى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان BARS ۇلتتىق برەندىمەن ەلەكتروموبيل ءوندىرىسىن باستاۋعا دايىندالىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى اگەنتتىكتىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى.
قىرعىزستان ەكونوميكا جانە ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلەكتر قوزعالتقىشتى جولاۋشىلار كولىگى، كوممەرتسيالىق جانە مامانداندىرىلعان كولىكتەر شىعاراتىن زاۋىتتىڭ ىسكە قوسىلۋى 2026 -جىلدىڭ ءۇشىنشى توقسانىنا جوسپارلانعان. قازىر جوبانىڭ 75 پايىزى اياقتالدى.
باستاپقىدا ءوندىرىستى جارتىلاي قۇراستىرۋ ارقىلى ۇيىمداستىرۋ، سودان كەيىن تولىعىمەن قۇراستىرۋعا جانە تولىق ءوندىرىس تسيكلىنە كوشۋ جوسپارلانعان.
زاۋىتتىڭ وندىرىستىك قۋاتى جىلىنا 10000 كولىككە دەيىن جەتەدى، بۇل 100 جۇمىس ورنىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
BARS ۇلتتىق برەندىمەن ەلەكتروموبيل شىعارۋ قىرعىزستاننىڭ ىشكى سۇرانىسىن قاناعاتتاندىرىپ قانا قويماي، ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا بەلسەندى تۇردە ەكسپورتتاۋعا باعىتتالعان.
بۇعان دەيىن قىرعىزستان ەلەكتروموبيلدەردى باجسىز يمپورتتاۋعا قوسىمشا كۆوتا العان بولاتىن.