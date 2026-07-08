قىرعىزستان بيلىگى «ماناس» اۋەجايىنداعى اپاتقا قاتىستى تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - بىشكەك-وش رەيسىن ورىنداعان ۇشاق «ماناس» حالىقارالىق اۋەجايىندا توتەنشە جاعدايعا تاپ بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى.
«قىرعىزستان اۋەجايلارى» ا ا ق مالىمەتى بويىنشا، 2026-جىلدىڭ 7 -شىلدەسىندە بىشكەك-وش رەيسىنە ۇشار الدىندا TezJet اۋە كومپانياسىنا تيەسىلى McDonnell Douglas MD-83 ۇشاعىنىڭ ارتقى ءشاسسيى ىستەن شىققان.
- سالدارىنان ۇشاق سولعا قاراي ەڭكەيىپ، سول قاناتى ۇشۋ-قونۋ جولاعىنا سوعىلىپ، توقتادى. بارلىق قاجەتتى شارالار دەرەۋ قابىلداندى. زارداپ شەككەندەر جوق. قىرعىزستاننىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا مەملەكەتتىك اگەنتتىگى بۇل وقيعا بويىنشا رەسمي تەرگەۋ باستادى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇشاق ۇشۋ-قونۋ جولاعىنان ەۆاكۋاتسيالاندى، توگىلگەن رەاكتيۆتى وتىندى تازارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. «ماناس» حالىقارالىق اۋەجايى ساعات 9:00 دە جۇمىسىن قايتا باستادى.
قاجەتتى تەكسەرۋلەر اياقتالعانعا دەيىن TezJet ۇشاقتارىنىڭ جۇمىسىن ۋاقىتشا توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، ءبىر كۇن بۇرىن بىشكەك اۋەجايىندا 181 جولاۋشى مەن التى ەكيپاج مۇشەسى بار ۇشاق اپاتقا ۇشىراعان بولاتىن.