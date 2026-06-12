قىرعىزستان بلوگەرلەرى 5 جىلعا سالىقتان بوساتىلادى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان كەيبىر سالالارداعى كاسىپكەرلەر ءۇشىن بەس جىلدىق سالىق جەڭىلدىگىن ۇسىندى. ءتيىستى جارلىققا ەل پرەزيدەنتى قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
مينيسترلەر كابينەتىنە «قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ سالىق سالۋ جانە سالىقتىق ەمەس كىرىستەر سالاسىنداعى كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسىنىڭ ەكىنشى وقىلىمىنا ۇسىنىستاردى جوعارعى كەڭەسكە (پارلامەنت) ەنگىزۋ تاپسىرىلدى.
جارلىققا سايكەس، كەلەسى بيزنەس سالالارىن 5 جىل بويى سالىقتان بوساتۋ ۇسىنىلادى:
* جاساندى ينتەللەكتتى قوسا العاندا، باعدارلامالىق جاساقتاما جانە اقپاراتتىق جۇيەلەردى ازىرلەۋ قىزمەتتەرى؛
* ينتەرنەتتە ماتىندىك، گرافيكالىق، اۋديو جانە ۆيدەوماتەريالداردى قوسا العاندا، جالپىعا قولجەتىمدى اقپاراتتى ءوندىرۋ، ورنالاستىرۋ جانە تاراتۋ قىزمەتتەرى (بلوگەرلەردىڭ قىزمەتى)؛
* قاشىقتان بيزنەس-پروتسەستەردى اۋتسورسينگكە بەرۋ قىزمەتتەرى؛
* يننوۆاتسيالىق يدەيالارعا نەمەسە بىرەگەي تەحنولوگيالارعا نەگىزدەلگەن ستارتاپتار؛
* كينو، ۆيدەو جانە تەلەديدار باعدارلامالارىن ءوندىرۋ؛
* قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مينيسترلەر كابينەتى انىقتايتىن باسقا دا شىعارماشىلىق جانە كوركەمدىك قىزمەت تۇرلەرى.
وسى قىزمەت تۇرلەرى ءۇشىن تابىس سالىعىنىڭ 5 پايىز مولشەرلەمەسى، سونداي-اق ورتاشا ايلىق جالاقىنىڭ مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جارنالارى ءۇشىن 12 پايىز مولشەرلەمەسى بەلگىلەنەدى.
سونىمەن قاتار، جارلىقتا كەلەسى قىزمەتتەردى ۇسىناتىن كاسىپكەرلەر ءۇشىن تولەم تۇرىنە قاراماستان ءبىرىڭعاي سالىق مولشەرلەمەسىن بەلگىلەۋ ۇسىنىلادى:
* ساۋنالار مەن مونشالار 5 پايىز مولشەرلەمەسىندە؛
* بىشكەك جانە وش قالالارىندا تاماقتاندىرۋ قىزمەتتەرى - 5 پايىز، ەلدىڭ قالعان بولىگىندە - 3 پايىز.
سونداي-اق، ول مىنالاردى كوزدەيدى:
* 2026-جىلعى كەزەڭگە سالىق مىندەتتەمەلەرىن اۆتوماتتى تۇردە قالىپتاستىرۋ ناتيجەسىندە ەسەپتەلگەن جىلجىمايتىن مۇلىك سالىعى بويىنشا ايىپپۇلداردى بولدىرماۋ؛
* سالىق تولەۋشىگە 2026-جىلدىڭ 1-قازانىنا دەيىن جەڭىلدەتىلگەن سالىق سالۋ جۇيەسىنەن ەرىكتى تۇردە شىعۋ ارقىلى جالپى سالىق سالۋ رەجيمىنە كوشۋ قۇقىعىن بەرۋ؛
* مەملەكەتتىك شەكارانىڭ قىرعىز- تاجىك ۋچاسكەسىندەگى اسكەري وقيعالاردان كەيىن باتكەن وبلىسىنىڭ تۇرعىندارىنا تەگىن بەرۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك بيۋجەت قاراجاتىن پايدالانىپ تۇرعىن ۇيلەر سالعان كاسىپورىنداردىڭ سالىق بەرەشەگىن ەسەپتەن شىعارۋ؛
* كاسىپكەرلەرگە 2025-جىلدىڭ 1-ساۋىرىنە دەيىن سالىق ورگانىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسىنە شامادان تىس ەنگىزىلگەن باستاپقى ەسەپ قۇجاتتارى جوق تاۋارلار تۋرالى اقپاراتتى تۇزەتۋگە جانە مۇنداي تاۋارلاردى سالىق سالۋ ماقساتىندا ساتىلعان دەپ تانىماۋعا رۇقسات بەرۋ؛
* حالىقارالىق تاۋار بيرجالارىنداعى باعالاردى ەسكەرە وتىرىپ، التىن مەن كۇمىسكە تاۋ-كەن ءوندىرۋ جانە/نەمەسە تاۋ-كەن وڭدەۋ كاسىپورىندارىنىڭ تابىسىنا سالىق مولشەرلەمەلەرىن ارتتىرۋدى بەلگىلەۋ؛
* قىرعىزستان شەكاراسى ارقىلى ە ا ە و مۇشە مەملەكەتتەرىنەن ءتيىستى قۇجاتتاماسىز زاڭسىز تاسىمالدانعان تاۋارلار قۇنىنا بايلانىستى سارالانعان ايىپپۇلداردى بەلگىلەۋ.
بۇعان دەيىن قىرعىزستاندا جانار-جاعارمايعا سالىناتىن سالىقتى ۋاقىتشا تومەندەتۋ ۇسىنىلعان بولاتىن.