قىرعىزستان 6- دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا دايىندىقتى اياقتاپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىن دايىنداۋ جانە وتكىزۋ جونىندەگى ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىنىڭ وتىرىسىندا جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا دايىندىق شارالارىن اياقتاۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋ تاپسىرىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا دايىندىق جۇمىستارى سوڭعى كەزەڭگە ءوتتى. وتىرىستا حالىقارالىق ءىس-شارانىڭ جالپى باعدارلاماسى، مادەني، سپورتتىق جانە عىلىمي باعدارلامالارى، سونداي-اق ويىنداردىڭ جابىلۋ سالتاناتىنىڭ تۇجىرىمداماسى قارالدى.
سونىمەن قاتار قاتىسۋشىلاردى تاسىمالداۋ جانە ورنالاستىرۋ، اككرەديتتەۋ، مەديتسينالىق جانە سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق ويىندار وتەتىن نەگىزگى نىسانداردىڭ دايىندىعى تالقىلاندى. ولاردىڭ قاتارىندا قىرچىن ەتنوقالاشىعى، كوشپەندىلەر وركەنيەتى ورتالىعى، «رۋح-وردو» كەشەنى، يپپودروم جانە سپورت الاڭدارى بار.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىرعىزستاندا 31-تامىز بەن 6-قىركۇيەك ارالىعىندا VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى وتەدى. ويىنداردىڭ اشىلۋ سالتاناتى ەل استاناسىنداعى جاڭا ستاديوندا ۇيىمداستىرىلادى.
VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ نەگىزگى سپورتتىق، مادەني جانە عىلىمي باعدارلاماسى 2-6-قىركۇيەك ارالىعىندا ىستىقكول وبلىسىنىڭ چولپون-اتا قالاسى مەن قىرچىن شاتقالىندا جالعاسادى.
بۇعان دەيىن 2026 -جىلعى دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ تۇمارى رەتىندە ءىلبىس تاڭدالعانى حابارلانعان بولاتىن. وعان باتاي دەگەن ەسىم بەرىلدى.
مامىر ايىندا بىشكەكتە ويىنداردىڭ باستالۋىنا 100 كۇن قالعانىن كورسەتەتىن ەلەكتروندى كەرى ساناق تاقتاسى رەسمي تۇردە ىسكە قوسىلدى.
قىرعىزستاندا دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ رۋحاني جانە ۇيلەستىرۋشى ورتالىعى مارتەبەسىن ەلگە زاڭ جۇزىندە بەكىتۋ ۇسىنىلىپ وتىر.
قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت جونىندەگى مەملەكەتتىك اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا كوكبورى مەن كوكپار جەكە-جەكە سپورت ءتۇرى رەتىندە وتكىزىلەدى.
سونداي-اق دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا قاتىساتىن قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ قۇرامى تولىق جاساقتالدى. قۇراماعا 155 سپورتشى، 49 جاتتىقتىرۋشى جانە وزگە دە ماماندار ەندى.