قىرعىزدىڭ ماكسىم ۇلتتىق سۋسىنى يۋنەسكو- نىڭ مادەني ەمەس مۇرا تىزىمىنە ەندى
استانا. KAZINFORM — قىرعىزدىڭ ۇلتتىق ماكسىم سۋسىن دايىنداۋ ءداستۇرلى ءبىلىمى يۋنەسكو- نىڭ مادەني ەمەس مۇرالاردىڭ وكىلەتتى تىزىمىنە ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بۇل شەشىم 2025 -جىلعى 10- جەلتوقساندا نيۋ-دەليدە وتكەن مادەني ەمەس مۇرانى قورعاۋ جونىندەگى ۇكىمەتارالىق كوميتەتتىڭ 20-سەسسياسىندا ءبىر اۋىزدان قابىلداندى.
بۇگىنگى تاڭدا يۋنەسكو- نىڭ مادەني ەمەس مۇرا تىزىمىنە 153 ەلدەن بارلىعى 812 ەلەمەنت ەنگىزىلگەن. قىرعىزستاننان 16 مادەني مۇرا ەلەمەنتى قوسىلعان، ولاردىڭ اراسىندا ەپيكالىق «ماناس، سەمەتەي، سەيتەك» تريلوگياسى، الا- كييىز بەن شىرداق سياقتى كىلەم توقۋ ونەرى، كوشپەندىلەردىڭ مۇراسىن جاڭعىرتۋ ويىندارى، مادەني ارتۇرلىلىكتى مەرەكەلەۋ، سونداي-اق ءداستۇرلى ات سپورتى — كوك ءبورۇ جانە تاعى باسقالارى بار.
ايتا كەتەيىك، 2023 -جىلى قىرعىز ايەلدەرىنىڭ باس كيىمى — ەلەچەك يۋنەسكو تىزىمىنە ەنگەن بولاتىن.
2025 -جىلدىڭ قاراشا ايىندا سامارقاندا وتكەن يۋنەسكو- نىڭ 43 - جالپى كونفەرەنتسياسىندا قىرعىزستان 22 - قىركۇيەكتى حالىقارالىق كوشپەندى مۇرا كۇنى دەپ جاريالاۋ باستاماسىن ۇسىندى.
ايتا كەتەيىك، يۋنەسكو 15- جەلتوقساندى «تۇركى تىلدەرى وتباسىنىڭ دۇنيەجۇزىلىك كۇنى» دەپ بەلگىلەگەن ەدى.