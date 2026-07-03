قىرعىز پرەزيدەنتى «دوسىن» سوتتادى. تاشيەۆ نەدەن ءتۇڭىلدى؟
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆ «بيلىكتى باسىپ الۋعا ارەكەتتەندى» دەگەن ايىپپەن سوتتالدى، الايدا ول تۇرمەدەن امان قالدى.
ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆ، پارلامەنتتىڭ ەكس-سپيكەرى نۇرلانبەك تۇرعىنبەك ۇلى جانە ەكس-دەپۋتات قۇرمانقۇل زۋلۋشيەۆ «بيلىكتى كۇشپەن باسىپ الۋ» ءىسى بويىنشا 4 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلىپ، ولارعا پروباتسيالىق باقىلاۋ قولدانىلدى. بارلىق ايىپتالۋشى ءوز كىنالارىن مويىندامادى.
بىشكەكتىڭ ءبىرىنشى ماي اۋداندىق سوتى 2-شىلدەگە قاراعان ءتۇنى وسى رەزونانستىق ىسكە قاتىستى شەشىمدى جاريالادى. ارنايى قىزمەتتىڭ بۇرىنعى باسشىسى ءارى ەل پرەزيدەنتىنىڭ «دوسى» قامشىبەك تاشيەۆ، جوعارعى كەڭەستىڭ بۇرىنعى سپيكەرى نۇرلانبەك تۇرعىنبەك ۇلى جانە ەكس-دەپۋتات قۇرمانقۇل زۋلۋشيەۆ «كىنالى» دەپ تانىلدى.
سوت اتالعان ءۇش ساياساتكەر مەن ىسكە قاتىسى بار تاعى بەس ادامدى ءتورت جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىپ، ولارعا ءۇش جىلدىق پروباتسيالىق مەرزىم تاعايىندادى. ەگەر ولار ءۇش جىل ىشىندە زاڭدى بۇزسا نەمەسە پروباتسيا شارتتارىن ورىنداماسا عانا، ناقتى تۇرمە جازاسىنا تارتىلۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار سوت بارلىق سەگىز ايىپتالۋشىنىڭ مۇلكىن تاركىلەۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى، الايدا سۋديا ازىرەت مەدەروۆ «قىزمەت بابىن تەرىس پايدالاندى» دەگەن ايىپ بويىنشا بارلىعىن اقتادى.
ۇكىم جاريالانعاننان كەيىن قاماۋدا وتىرعان بەس ايىپتالۋشى سوت زالىنان بوساتىلدى.
وسىعان دەيىن، 1-شىلدەدە پروكۋرور بارلىق ايىپتالۋشىنى توعىز جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇراعان ەدى. مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى ءىستىڭ قۇپيالىلىعىنا سىلتەمە جاساپ، پىكىر بىلدىرۋدەن باس تارتتى.
تاشيەۆتىڭ ادۆوكاتى يكراميدين ايتكۋلوۆ سوت ۇكىمىنە قارسى شاعىمداناتىنىن جەتكىزدى. ول دا، ونىڭ قورعاۋىنداعى ازاماتتار دا شىعارىلعان شەشىممەن كەلىسپەيدى. ادۆوكاتتىڭ پايىمداۋىنشا، پروكۋرور تاشيەۆ پەن باسقا دا فيگۋرانتتاردىڭ كىناسىن دالەلدەيتىن ەشقانداي ايعاق ۇسىنباعان.
ايتا كەتەيىك، قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىز پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ «ەڭ جاقىن دوسى ءارى سەنىمدى سەرىگى» سانالىپ كەلگەن. سوورونباي جەەنبەكوۆتى بيلىكتەن كەتىرگەن قىرعىز توڭكەرىسىنەن كەيىن، ءدال وسى قامشىبەك تاشيەۆتىڭ كومەگى تۇرمەدەگى سادىر جاپاروۆقا كوپ تيگەن. جاپاروۆ تۇرمەدەن شىعىپ، قىرعىز پرەزيدەنتتىگىن تىزگىندەگەن. وسىدان سوڭ، تاشيەۆتىڭ دە قولىنداعى قۇزىرەتى ۇلعايىپ، بيلىكتىڭ بىرنەشە تارماعىنا باقىلاۋ جاساي باستاعان.
جاپاروۆ-تاشيەۆ تاندەمى بيلىككە كەلگەن تۇستا قىرعىز كونستيتۋتسياسىنىڭ «اتاسى» سانالاتىن ساقا ساياساتكەر ومىربەك تەكەبايەۆ سادىر جاپاروۆقا قايرىلىپ تۇرىپ: «دوسسەكرەتاردان قۇتىلا المايسىز!»، - دەپ مالىمدەمە جاساعان ەدى. بۇل 2020-جىل بولاتىن.
تەكەبايەۆ سول كەزدە: «ۇلى ناپولەون: «و، قۇداي، مەنى دوستارىمنان ساقتا! دۇشپاندارىممەن ءوزىم ەسەپتەسىپ الامىن»، - دەگەن ەكەن. بۇگىن ءسىزدىڭ دوسىڭىز قامشىبەك تاشيەۆ تۋرالى ءبىر اۋىز ءسوز ايتپاسام بولمايدى. قامشىبەك تاشيەۆ دوسىن تۇرمەدەن بوساتىپ قانا قويعان جوق. ول ونى ساياسي وليمپتىڭ بيىك شوقىسىنا الىپ شىققانعا ۇلكەن سەپتىگىن تيگىزدى. ول دوستىقتىڭ ۇلگىسىن ءبارىمىز كوردىك. ىلگەرىدە «گوسسەكرەتار» دەگەن قىزمەت بار ەدى. مەن قامشىبەك تاشيەۆتىڭ قىزمەتىن «دوسسەكرەتار» دەپ ايتار ەدىم. «گوسسەكرەتارعا» سوگىس بەرىپ، جۇمىستان بوساتۋعا بولادى. ال «دوسسەكرەتاردى» الماستىرا المايسىڭ، ودان قۇتىلا المايسىڭ»، - دەگەن ەدى.
سويتكەن، جاپاروۆ پەن تاشيەۆ تاندەمىنە اقىرى سىزات ءتۇسىپ، پرەزيدەنت جاپاروۆ ءوز دوسىن سوتتاپ تىندى...
Mezgil.kz