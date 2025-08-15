قىمبات كولىگى مەن ءۇيى بارلار قانشا سالىق تولەيدى؟
استانا. قازاقپارات – «ءسان-سالتانات سالىعى» كىمدەرگە قاتىستى، قانداي مۇلىككە قولدانىلادى، ونىڭ مولشەرى قانشا جانە قانداي جەڭىلدىكتەر قاراستىرىلعان؟ وسى جانە باسقا دا جيى قويىلاتىن سۇراقتارعا مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى رەسمي تۇسىنىكتەمە ۇسىندى.
«ءسان-سالتانات سالىعىنا» نە جاتادى؟
اۆتوكولىكتەر - قۇنى 18000 ا ە ك- تەن جوعارى (شامامەن 70 ميلليون ₸)
ياحتالار، ۇشاقتار 24000 ا ە ك- تەن جوعارى (شامامەن 100 ميلليون ₸)
الكوگول ونىمدەرى - باعاسى 500000 ₸- دەن قىمبات
تەمەكىلەر - باعاسى 10000 ₸- دەن قىمبات
جىلجىمايتىن مۇلىك - يەسىنە تيەسىلى بارلىق نىسانداردىڭ جالپى قۇنى 450 ميلليون ₸- دەن اسسا (سالىق سالىناتىن، نارىقتىق ەمەس باعامەن)
سالىق قالاي ەسەپتەلەدى؟
كولىكتەر - 18000 ا ە ك- تەن باستاپ، سالىق + قۇنىنىڭ 10 پايىزى مولشەرىندە اكتسيز
ياحتالار، ۇشاقتار - 24000 ا ە ك- تەن باستاپ، سالىق + قۇنىنىڭ 10 پايىزى مولشەرىندە اكسيز
الكوگول - باعاسى 500000 ₸- دەن اسسا، سالىق + ليترىنە قۇنىنىڭ 10 پايىزى مولشەرىندە اكسيز
تەمەكى - باعاسى 10000 ₸- دەن اسسا، سالىق + داناسىنا قۇنىنىڭ 10 پايىزى مولشەرىندە اكسيز
جىلجىمايتىن مۇلىك - 2946600 ₸ + 450 ميلليون ₸- دەن اسقان سومانىڭ 2 پايىزى
بىرنەشە پاتەر نەمەسە ءۇيىم بولسا، سالىق تولەيمىن بە؟
ءيا. ەگەر بارلىق پاتەر، ءۇي مەن ساياجايدىڭ جالپى قۇنى 450 ميلليون ₸- دەن اسسا، سالىق مىندەتتى.
مىسال:
مۇلىك قۇنى - 500 ميلليون ₸ بولسا:
سالىق = 2946600 ₸ + (50 ميلليون ₸ × 2 پايىز) = 3946600 ₸.
ەگەر جالپى قۇنى 450 ميلليون ₸- دەن از بولسا، سالىق ءار مۇلىككە جەكە ەسەپتەلەدى.
ەسكى اۆتوكولىكتەرگە جەڭىلدىك بار ما؟
10 جىلدان اسقان جەڭىل كولىكتەرگە - 30 پايىز جەڭىلدىك
20 جىلدان اسقان جەڭىل كولىكتەرگە - 50 پايىز جەڭىلدىك
كولىك سالىعىنا قانداي وزگەرىستەر ەنگىزىلدى؟
ارناۋلى سالىق رەجيمىن قولداناتىن اۋىل شارۋاشىلىعى وندىرۋشىلەرىنە ءبىر پيكاپقا قوسىمشا جەڭىلدىك بەرىلەدى.
2013-جىلدان كەيىن اكەلىنگەن نەمەسە ساتىپ الىنعان كولىكتەرگە قولدانىلعان جوعارىلاتىلعان مولشەرلەمە الىنىپ تاستالدى.
اعىمداعى تولەمدەردى ەسەپتەۋ جويىلىپ، تەك جىلدىق دەكلاراتسيا تاپسىرىلادى.