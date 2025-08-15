ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:59, 15 - تامىز 2025 | GMT +5

    قىمبات كولىگى مەن ءۇيى بارلار قانشا سالىق تولەيدى؟

    استانا. قازاقپارات – «ءسان-سالتانات سالىعى» كىمدەرگە قاتىستى، قانداي مۇلىككە قولدانىلادى، ونىڭ مولشەرى قانشا جانە قانداي جەڭىلدىكتەر قاراستىرىلعان؟ وسى جانە باسقا دا جيى قويىلاتىن سۇراقتارعا مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى رەسمي تۇسىنىكتەمە ۇسىندى.

    Салық төлемеудің қандай кері салдары бар
    Коллаж: Kazinform/Pexels

    «ءسان-سالتانات سالىعىنا» نە جاتادى؟

    اۆتوكولىكتەر - قۇنى 18000 ا ە ك- تەن جوعارى (شامامەن 70 ميلليون ₸)

    ياحتالار، ۇشاقتار 24000 ا ە ك- تەن جوعارى (شامامەن 100 ميلليون ₸)

    الكوگول ونىمدەرى - باعاسى 500000 ₸- دەن قىمبات

    تەمەكىلەر - باعاسى 10000 ₸- دەن قىمبات

    جىلجىمايتىن مۇلىك - يەسىنە تيەسىلى بارلىق نىسانداردىڭ جالپى قۇنى 450 ميلليون ₸- دەن اسسا (سالىق سالىناتىن، نارىقتىق ەمەس باعامەن)

    سالىق قالاي ەسەپتەلەدى؟

    كولىكتەر - 18000 ا ە ك- تەن باستاپ، سالىق + قۇنىنىڭ 10 پايىزى مولشەرىندە اكتسيز

    ياحتالار، ۇشاقتار - 24000 ا ە ك- تەن باستاپ، سالىق + قۇنىنىڭ 10 پايىزى مولشەرىندە اكسيز

    الكوگول - باعاسى 500000 ₸- دەن اسسا، سالىق + ليترىنە قۇنىنىڭ 10 پايىزى مولشەرىندە اكسيز

    تەمەكى - باعاسى 10000 ₸- دەن اسسا، سالىق + داناسىنا قۇنىنىڭ 10 پايىزى مولشەرىندە اكسيز

    جىلجىمايتىن مۇلىك - 2946600 ₸ + 450 ميلليون ₸- دەن اسقان سومانىڭ 2 پايىزى

    بىرنەشە پاتەر نەمەسە ءۇيىم بولسا، سالىق تولەيمىن بە؟

    ءيا. ەگەر بارلىق پاتەر، ءۇي مەن ساياجايدىڭ جالپى قۇنى 450 ميلليون ₸- دەن اسسا، سالىق مىندەتتى.

    مىسال:

    مۇلىك قۇنى - 500 ميلليون ₸ بولسا:

    سالىق = 2946600 ₸ + (50 ميلليون ₸ × 2 پايىز) = 3946600 ₸.

    ەگەر جالپى قۇنى 450 ميلليون ₸- دەن از بولسا، سالىق ءار مۇلىككە جەكە ەسەپتەلەدى.

    ەسكى اۆتوكولىكتەرگە جەڭىلدىك بار ما؟

    10 جىلدان اسقان جەڭىل كولىكتەرگە - 30 پايىز جەڭىلدىك

    20 جىلدان اسقان جەڭىل كولىكتەرگە - 50 پايىز جەڭىلدىك

    كولىك سالىعىنا قانداي وزگەرىستەر ەنگىزىلدى؟

    ارناۋلى سالىق رەجيمىن قولداناتىن اۋىل شارۋاشىلىعى وندىرۋشىلەرىنە ءبىر پيكاپقا قوسىمشا جەڭىلدىك بەرىلەدى.

    2013-جىلدان كەيىن اكەلىنگەن نەمەسە ساتىپ الىنعان كولىكتەرگە قولدانىلعان جوعارىلاتىلعان مولشەرلەمە الىنىپ تاستالدى.

    اعىمداعى تولەمدەردى ەسەپتەۋ جويىلىپ، تەك جىلدىق دەكلاراتسيا تاپسىرىلادى.

