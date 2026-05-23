قىلمىسكەر 19 جىلدان كەيىن ۇستالدى
استانا. قازاقپارات - اقمولا وبلىسىندا پوليسەيلەر وسىدان 19 جىل بۇرىن جاسالعان ۇرلىقتى اشتى. كۇدىكتىنى ساۋساق ىزدەرى ارقىلى تابۋ مۇمكىن بولدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، قىلمىس 2007 -جىلدىڭ قاراشاسىندا اتباسار قالاسىندا بولعان. جەرگىلىكتى شارۋا قوجالىعى باسشىسىنىڭ گاراجدا تۇرعان كولىكتىڭ ىشىنەن 300 مىڭ تەڭگە ۇرلانعان، بۇل سول ۋاقىتتىڭ ولشەمىمەن العاندا قوماقتى سوما ەدى. جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى جۇرگىزىلگەنىمەن، قىلمىستىڭ ءىزىن سۋىتپاي كۇدىكتىنى انىقتاۋ مۇمكىن بولماعان ەدى.
كريميناليستەر وقيعا ورنىن العاشقى تەكسەرۋ كەزىندە ساۋساق ىزدەرىن الىپ، ولاردى مالىمەتتەر بازاسىنا ەنگىزگەن. ۇزاق جىلدار بويى قىلمىستىق ءىس اشىلماي كەلگەن، الايدا ماتەريالدار ەسەپتە ساقتالىپ تۇرعان. 2024 -جىلدىڭ كوكتەمىندە اتباسار جەدەل ۋاكىلدەرى بولجامدى قىلمىسكەردىڭ جاڭا ىسىنەن كەيىن ونىڭ ىزىنە قايتا تۇسكەن. ەر ادام ەسىرتكى قىلمىسىنا قاتىستى پوليتسيانىڭ نازارىنا ىلىككەن. تەرگەۋ امالدارى بارىسىندا ودان قايتادان ساۋساق ىزدەرى الىندى. تەكسەرۋ ناتيجەسىندە ونىڭ ساۋساق ىزدەرى وسىدان 19 جىل بۇرىن ۇرلىق بولعان جەردە قالعان ىزدەرمەن تولىق سايكەس كەلگەن. ەر ادام كىناسىن مويىنداعان.