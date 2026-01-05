قىلمىستىق زاڭناماعا كەشەندى وزگەرىستەر ەنگىزىلدى - ابزال قۇسپان
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق كودەكسىنە جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكسىنە تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى. وسىعان بايلانىستى ءماجىلىس دەپۋتاتى، زاڭ جوباسى بويىنشا جۇمىس توبىنىڭ جەتەكشىسى ابزال قۇسپان Kazinform اگەنتتىگىنە پىكىر ءبىلدىردى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، 2014 -جىلى قابىلدانىپ، 2015 -جىلدان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلگەن قىلمىستىق، قىلمىستىق-پروتسەستىك جانە قىلمىستىق- اتقارۋ كودەكستەرى اسىعىس قابىلدانعان. سونىڭ سالدارىنان ولار تۇراقتى جۇمىس ىستەي الماي، جىل سايىن كوپتەگەن وزگەرىس پەن تولىقتىرۋ ەنگىزۋگە تۋرا كەلگەن. بۇل ءوز كەزەگىندە قۇقىق قولدانۋ تاجىريبەسىندە بىرىزدىلىكتىڭ بۇزىلۋىنا اكەلدى.
- 2022 -جىلى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىلمىستىق زاڭناماعا كەشەندى ريەۆيزيا جۇرگىزۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتىپ، زاڭ جوباسىن ازىرلەۋدى ادىلەت مينيسترلىگىنە تاپسىردى. ال 2023 -جىلى VIII شاقىرىلىم پارلامەنتىنىڭ العاشقى سەسسياسىندا پرەزيدەنت وسى كودەكستەردى ساپالى ءارى ۇزاق مەرزىمگە تۇراقتى ەتۋ مىندەتىن دەپۋتاتتاردىڭ الدىنا قويدى. وسى تاپسىرما اياسىندا 2023 -جىلعى ءساۋىر ايىنان 2025 -جىلعى ماۋسىمعا دەيىن ەكى جىلدان استام ۋاقىت بويى جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلدى. جۇمىس توبىنا مەن ءتوراعالىق ەتتىم، - دەدى ابزال قۇسپان.
ونىڭ ايتۋىنشا، قابىلدانعان زاڭداعى باستى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى - قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسكە قاتىستى. اتاپ ايتقاندا، قورعانۋ تاراپتارىنىڭ مۇمكىندىكتەرى ەداۋىر كەڭەيتىلگەن.
- ادۆوكاتتاردىڭ پروتسەستىك قۇقىقتارى كۇشەيتىلدى. قورعانۋعا قۇقىعى بار كۋانىڭ قىلمىستىق ىسپەن تانىسۋ، ساراپتاما تاعايىنداۋ جانە ونى جۇرگىزۋ بارىسىنداعى قۇقىقتارى ناقتى رەگلامەنتتەلدى، - دەدى دەپۋتات.
سونىمەن قاتار قىلمىستىق كودەكسكە قوعامداعى وزەكتى ماسەلەلەرگە جاۋاپ بەرەتىن جاڭا قىلمىس قۇرامدارى ەنگىزىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا ستالكينگ، دروپپەرلىك، زاڭسىز بانكتىك جانە كوللەكتورلىق قىزمەت بار. بۇرىن قىلمىسسىزداندىرىلعان قىز الىپ قاشۋ، ياعني ۇيلەنۋگە ماجبۇرلەۋ بابى قايتا قالپىنا كەلتىرىلدى. كاسىپكەرلىك سالادا ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ تۋرالى باپتىڭ نەگىزسىز قولدانىلۋىنا دا زاڭنامالىق شەكتەۋلەر قويىلدى.
ال قىلمىستىق-اتقارۋ كودەكسىندە سوتتالعان ازاماتتاردىڭ جازا وتەۋ ءتارتىبى، قۇقىقتارى مەن مىندەتتەرى، سونداي-اق مەرزىمىنەن بۇرىن بوساپ شىعۋ شارتتارى ناقتىلاندى. سونىمەن قاتار ابزال قۇسپان زاڭداعى ەڭ ماڭىزدى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى ستالكينگكە قارسى جەكە قىلمىستىق باپتىڭ ەنگىزىلۋى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل نورما بۇرىن قازاقستان زاڭناماسىندا عانا ەمەس، ءبىرقاتار كورشى مەملەكەتتىڭ قۇقىقتىق جۇيەسىندە دە بولماعان. ستالكينگ - جابىرلەنۋشىنىڭ ەركىنەن تىس، ونىڭ جەكە ومىرىنە قول سۇعا وتىرىپ، جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرىلاتىن قۋدالاۋ ارەكەتتەرى، - دەدى ول.
ستالكينگكە ادامنىڭ سوڭىنان قايتا- قايتا اڭدۋ، بايلانىس قۇرالدارى ارقىلى ۇزدىكسىز مازالاۋ، ينتەرنەت كەڭىستىگىندە باقىلاۋ جۇرگىزۋ، جابىرلەنۋشىنىڭ كەلىسىمىنسىز تۇرعىن ۇيىنە، جۇمىس ورنىنا نەمەسە كولىگىنە بەينە نە اۋديوباقىلاۋ قۇرالدارىن ورناتۋ، سونداي- اق جابىرلەنۋشىدە قورقىنىش پەن پسيحولوگيالىق قىسىم تۋدىراتىن وزگە دە جۇيەلى ارەكەتتەر جاتادى.
- مۇنداي ارەكەتتەردىڭ سالدارىنان جابىرلەنۋشىنىڭ ءومىر ءسۇرۋ سالتىنا، پسيحولوگيالىق جاي- كۇيىنە نەمەسە جەكە قاۋىپسىزدىگىنە ناقتى قاتەر تۋىنداسا، ول ستالكينگ رەتىندە سارالانادى، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل نورمانى ازىرلەۋ كەزىندە حالىقارالىق تاجىريبە جان-جاقتى زەرتتەلگەن. 2024 -جىلى جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرى كاناداعا ارنايى ىسساپارمەن بارىپ، وسى ينستيتۋتتىڭ قۇقىقتىق تەتىكتەرىن زەردەلەگەن.
جاڭا باپ بويىنشا ايىپپۇل سالۋ نەمەسە 50 تاۋلىككە دەيىن قاماۋ تۇرىندەگى جازا كوزدەلگەن. دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، نورما جاڭا بولعاندىقتان، سانكسيالارى باستاپقى كەزەڭدە جەڭىلدەتىلگەن، ال الداعى ۋاقىتتا قۇقىق قولدانۋ تاجىريبەسىنە قاراي جەتىلدىرىلۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ دارىگەرلەردى قورعايتىن زاڭنىڭ قابىلدانۋىنا، ونىڭ ماڭىزدىلىعىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
اۆتور
تاستان تويانوۆ