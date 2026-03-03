قىلمىس 8 پايىزعا تومەندەدى: ىشكى ىستەر ءمينيسترى پرەزيدەنتكە ەسەپ بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنتكە ەلدەگى كريمينوگەندىك احۋال تۋرالى جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىك پەن قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ جونىندە بۇعان دەيىن بەرگەن تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسى باياندالدى.
ەرجان سادەنوۆ بيىلعى ەكى ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا قىلمىس دەڭگەيى 8 پايىزعا تومەندەگەنىن جەتكىزدى. بۇل بىلتىرعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 1,3 مىڭعا از. قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ نەگىزگى ساناتتارىنداعى كورسەتكىش تومەندەپ، قىلمىستاردى اشۋ دەڭگەيىنىڭ ارتقانى بايقالادى.
ينتەرنەت-الاياقتىققا قارسى جۇيەلى كۇرەس جالعاسۋدا. الدىن الۋ شارالارى جانە شەتەلدىك قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ارقاسىندا كيبەرقىلمىس كولەمى 4 پايىزعا تومەندەدى.
ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل اياسىندا 71 ادام قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، 11 توپتىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى.
ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى كۇرەس بەلسەندى تۇردە جۇرگىزىلىپ كەلەدى: بەس ەسىرتكى زەرتحاناسى جويىلدى. 881,5 كيلو ءارتۇرلى ەسىرتكى زاتتارىنىڭ، سونىڭ ىشىندە 104 كيلودان استام سينتەتيكالىق ەسىرتكىنىڭ زاڭسىز اينالىمعا ەنۋىنە جول بەرىلمەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا كوشەلەردەگى قۇقىقتىق ءتارتىپ پەن جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن تسيفرلىق شەشىمدەردى كەڭىنەن قولدانۋ، كوشى-قون باقىلاۋىن كۇشەيتۋ جانە جازادان بۇلتارتپاۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.
ازاماتتاردى قورعاۋعا باعىتتالعان زاڭنامالىق باستامالارعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. 2025 -جىلى «قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ تۋرالى» زاڭ قابىلداندى. دروپپەرلىك، ستالكينگ جانە نەكەگە ماجبۇرلەۋ ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى ەلدەگى قوعامدىق قاۋىپسىزدىك پەن قۇقىقتىق ءتارتىپتى ودان ءارى نىعايتۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.