قىجىل، ءىشتىڭ كەبۋى: مانداريندى كوپ جەۋدىڭ سالدارى قانداي؟
استانا. قازاقپارات - گاستروەنتەرولوگ ەۆگەنيا مەلنيكوۆا مانداريندى كوپ جەۋگە بولمايتىنىن ايتتى، - دەپ حابارلايدى «لەنتا. رۋ» باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
«مانداريندەردى كوپ جەۋ قىجىلدى قوزدىرىپ، گاستروەزوفاگەالدى رەفليۋكس اۋرۋى، گاستريت، اسقازان-ون ەكى ەلى ىشەك جاراسى سياقتى دەرتتەردىڭ بەلگىلەرىن كۇشەيتۋى مۇمكىن. بۇدان بولەك، بۇل جەمىستە جاسۇنىق كوپ، سوندىقتان ول ءىشتىڭ كەبۋىنە جانە گازدىڭ كوبەيۋىنە اكەلەدى»، - دەدى دارىگەر.
گاستروەنتەرولوگ مانداريندەردىڭ تۇز قىشقىلىنىڭ ءبولىنۋىن ىنتالاندىراتىنىن دا ايتتى. سوندىقتان ونى ارتىق جەۋ اسقازان-ىشەك جولىنىڭ سوزىلمالى اۋرۋلارىنىڭ اسقىنۋىنا سەبەپ بولۋى ىقتيمال.
مەلنيكوۆا تسيترۋس جەمىستەرى كۇشتى تاعامدىق اللەرگەندەر ەكەنىن دە اتاپ ءوتتى. ولارعا رەاكسيا ءارتۇرلى بولۋى مۇمكىن: بورتپە، قىشىنۋ جانە تەرىنىڭ قىزارۋىنان باستاپ كونيۋنكتيۆيتكە، مۇرىننان سۋ اعۋعا جانە كۆينكە ىسىنۋىنە دەيىن. ماماندىنىڭ ايتۋىنشا، قىسقى مەرەكەلەر كەزىندە اللەرگيالىق ۇستاما قاۋپى جۇيەلى تۇردە ارتىق تاماقتانۋ جانە يممۋن جۇيەسىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنىڭ ارتۋى سالدارىنان جوعارىلايدى.