18:30, 28 - قاراشا 2025 | GMT +5
قۇپيا مالىمەت: ۇلتتىق بانكتىڭ جاڭا عيماراتىنا جۇمسالعان شىعىن جاريالانبايدى
استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى ۇلتتىق بانكتىڭ جاڭا عيماراتىنىڭ قۇرىلىسىنا جۇمسالعان قاراجات سوماسى جاريالانبايدى. بۇل تۋرالى ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- عيمارات رەجيمدى نىسان سانالادى، ياعني ەرەكشە قورعاۋدا تۇر. سوندىقتان بۇعان دەيىن بىرنەشە رەت ايتقانمىن جانە تاعى دا قايتالاي الامىن: بۇل اقپاراتتى جاريا ەتە المايمىن، - دەدى ت. سۇلەيمەنوۆ ەلوردادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىزمەتكەرلەر مەن جابدىقتاردى جاڭا عيماراتقا كوشىرۋ جۇمىستارى اياقتالدى.
- كوشىرۋ جۇمىستارى بىرتىندەپ جۇزەگە اسىرىلدى. قازىر تولىقتاي وسى نىساندا ورنالاسىپ بولدىق، - دەدى ۇ ب باسشىسى.
ەسكە سالساق، بيىل قازان ايىندا ۇلتتىق بانكتىڭ ەلورداداعى جاڭا عيماراتىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالعانىن جازعان ەدىك.