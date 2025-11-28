ق ز
    قۇپيا مالىمەت: ۇلتتىق بانكتىڭ جاڭا عيماراتىنا جۇمسالعان شىعىن جاريالانبايدى

    استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى ۇلتتىق بانكتىڭ جاڭا عيماراتىنىڭ قۇرىلىسىنا جۇمسالعان قاراجات سوماسى جاريالانبايدى. بۇل تۋرالى ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءمالىم ەتتى.

    ا
    Фото: Ұлттық банк

    - عيمارات رەجيمدى نىسان سانالادى، ياعني ەرەكشە قورعاۋدا تۇر. سوندىقتان بۇعان دەيىن بىرنەشە رەت ايتقانمىن جانە تاعى دا قايتالاي الامىن: بۇل اقپاراتتى جاريا ەتە المايمىن، - دەدى ت. سۇلەيمەنوۆ ەلوردادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، قىزمەتكەرلەر مەن جابدىقتاردى جاڭا عيماراتقا كوشىرۋ جۇمىستارى اياقتالدى.

    - كوشىرۋ جۇمىستارى بىرتىندەپ جۇزەگە اسىرىلدى. قازىر تولىقتاي وسى نىساندا ورنالاسىپ بولدىق، - دەدى ۇ ب باسشىسى.

    ەسكە سالساق، بيىل قازان ايىندا ۇلتتىق بانكتىڭ ەلورداداعى جاڭا عيماراتىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالعانىن جازعان ەدىك.

