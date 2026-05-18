قۇپيا ءىس: قىرعىزستاندا قامشىبەك تاشيەۆكە قاتىستى سوت باستالدى
استانا. KAZINFORM – بىشكەكتىڭ پەرۆوماي اۋداندىق سوتىندا قىرعىزستان مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆكە قاتىستى الدىن الا تىڭداۋ باستالدى.
ول بيلىكتى كۇشپەن باسىپ الۋعا دايىندالدى جانە قىزمەتتىك وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالاندى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن، - دەپ حابارلايدى Kaktus.media.
باسىلىم مالىمەتىنشە، قىزمەتكەرلەر مەن پريستاۆتار بۇل ءىس قۇپيا ەكەنىن، سوندىقتان سوت زالىنا اپاراتىن دالىزگە دە ەشكىمدى جىبەرمەيتىنىن مالىمدەگەن.
ادۆوكات يكراميدين ايتقۇلوۆ بۇعان دەيىن قامشىبەك تاشيەۆكە قىرعىزستاننىڭ قىلمىستىق كودەكسىنىڭ مىنا باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلعانىن مالىمدەدى: «بيلىكتى كۇشپەن باسىپ الۋ نەمەسە بيلىكتى كۇشپەن ۇستاپ تۇرۋ، سول سياقتى كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىستى كۇشپەن وزگەرتۋگە باعىتتالعان ارەكەتتەر» جانە «لاۋازىمدىق وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالانۋ».
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قامشىبەك تاشيەۆكە قىرعىزستاندا مەملەكەتتىك توڭكەرىس جاساماق بولدى دەگەن ايىپ تاعىلۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلاندى. كەيىن قامشىبەك تاشيەۆكە قىرعىزستاننان شىعۋعا تىيىم سالىندى.
ەسكە سالايىق، 10-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلعانى حابارلاندى.