KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    «قوزى كورپەش-بايان سۇلۋ» كوللەكسيالىق مونەتالارى اينالىمعا شىعادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق بانكى (بۇدان ءارى – ق ۇ ب) «ميفتەر، اڭىزدار، ءازىل الەمى» سەرياسىنان «قوزى كورپەش-بايان سۇلۋ» كوللەكتسيالىق مونەتالارىن اينالىمعا شىعارادى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ا
    Фото: ҚР Ұлттық банкі

    كوللەكتسيالىق مونەتالار 2026-جىلعى 2-قىركۇيەكتەن باستاپ ق ۇ ب- تىڭ ينتەرنەت-دۇكەنى ارقىلى ساتۋعا شىعارىلادى.

    كوللەكتسيالىق مونەتا تۋرالى

    مونەتا ديزاينى «قوزى كورپەش-بايان سۇلۋ» داستانىنىڭ جەلىسىمەن دۇنيەگە كەلدى. بۇل پوەما - ماڭگىلىك ماحاببات پەن جانكەشتى ادالدىقتىڭ، ولمەس سەزىمنىڭ قازاق فولكلورىنداعى ەڭ اسقاق ۇلگىسىن پاش ەتەتىن قۇندى مۇرالاردىڭ ءبىرى.

    مونەتا مەلحيور قوسپاسىنان (م ن 25) تۇرادى، ونى دايىنداۋ كەزىندە تامپوندى باسپا تەحنولوگياسى قولدانىلعان. ماسساسى 15 گرام، ديامەترى 33 م م، دايىنداۋ ساپاسى - «brilliant uncirculated»، نومينالى 200 تەڭگەلىك، تارالىمى - 7000 (جەتى مىڭ) دانا.

    مونەتانىڭ بەينەسى

    كوللەكتسيالىق مونەتالار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بۇكىل اۋماعىندا ءوزىنىڭ بەلگىلەنگەن قۇنىنا ساي بارلىق تولەم تۇرىندە قابىلداۋعا، سونداي-اق ەلدىڭ بارلىق بانكىندە بانك شوتتارىنا ەسەپكە الۋعا، اۋدارۋعا، ۇساقتاۋعا جانە ايىرباستاۋعا جاتادى.

    كوللەكتسيالىق مونەتالار قازاقستان تەڭگە سارايىندا دايىندالدى.

    وسىعان دەيىن ۇلتتىق بانكتىڭ كونستيتۋتسياعا ارنالعان كوللەكتسيالىق مونەتانى اينالىمعا شىعاراتىنى تۋرالى جازدىق.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور