«قوزى كورپەش-بايان سۇلۋ» كوللەكسيالىق مونەتالارى اينالىمعا شىعادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق بانكى (بۇدان ءارى – ق ۇ ب) «ميفتەر، اڭىزدار، ءازىل الەمى» سەرياسىنان «قوزى كورپەش-بايان سۇلۋ» كوللەكتسيالىق مونەتالارىن اينالىمعا شىعارادى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كوللەكتسيالىق مونەتالار 2026-جىلعى 2-قىركۇيەكتەن باستاپ ق ۇ ب- تىڭ ينتەرنەت-دۇكەنى ارقىلى ساتۋعا شىعارىلادى.
كوللەكتسيالىق مونەتا تۋرالى
مونەتا ديزاينى «قوزى كورپەش-بايان سۇلۋ» داستانىنىڭ جەلىسىمەن دۇنيەگە كەلدى. بۇل پوەما - ماڭگىلىك ماحاببات پەن جانكەشتى ادالدىقتىڭ، ولمەس سەزىمنىڭ قازاق فولكلورىنداعى ەڭ اسقاق ۇلگىسىن پاش ەتەتىن قۇندى مۇرالاردىڭ ءبىرى.
مونەتا مەلحيور قوسپاسىنان (م ن 25) تۇرادى، ونى دايىنداۋ كەزىندە تامپوندى باسپا تەحنولوگياسى قولدانىلعان. ماسساسى 15 گرام، ديامەترى 33 م م، دايىنداۋ ساپاسى - «brilliant uncirculated»، نومينالى 200 تەڭگەلىك، تارالىمى - 7000 (جەتى مىڭ) دانا.
مونەتانىڭ بەينەسى
كوللەكتسيالىق مونەتالار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بۇكىل اۋماعىندا ءوزىنىڭ بەلگىلەنگەن قۇنىنا ساي بارلىق تولەم تۇرىندە قابىلداۋعا، سونداي-اق ەلدىڭ بارلىق بانكىندە بانك شوتتارىنا ەسەپكە الۋعا، اۋدارۋعا، ۇساقتاۋعا جانە ايىرباستاۋعا جاتادى.
كوللەكتسيالىق مونەتالار قازاقستان تەڭگە سارايىندا دايىندالدى.
وسىعان دەيىن ۇلتتىق بانكتىڭ كونستيتۋتسياعا ارنالعان كوللەكتسيالىق مونەتانى اينالىمعا شىعاراتىنى تۋرالى جازدىق.