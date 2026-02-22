ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:10, 22 - اقپان 2026 | GMT +5

    قوڭىراۋ شالىپ الايىنشى: ورالدا ەر ادامدى 720 مىڭ تەڭگەگە الداپ كەتتى

    استانا. قازاقپارات - ورالدا ەر ادام بوگدە ادامنىڭ اتىنا نەسيە راسىمدەگەن، دەپ حابارلايدى باتىس قازاقستان وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى.

    Смартфонға тәуелді
    سۋرەت: istockphoto.com

    پوليتسيا باسقارماسىنا قالانىڭ 61 جاستاعى تۇرعىنى جۇگىنگەن، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ.
    ول ءوزىنىڭ اتىنا بوگدە ادامنىڭ نەسيە راسىمدەگەنىن ايتقان.

    28-قاڭتاردا 1997 -جىلى تۋعان كۇدىكتى ورال اۋماعىندا ەر ادامنان «قوڭىراۋ شالۋ» دەگەن سىلتاۋمەن ۇيالى تەلەفون سۇراعان. جابىرلەنۋشىنىڭ سەنىمىنە كىرە وتىرىپ، قاسكۇنەم ونىڭ اتىنا 725362 تەڭگە سوماسىندا قاشىقتان نەسيە راسىمدەگەن، - دەيدى پوليتسياداعىلار.

    كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
