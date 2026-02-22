16:10, 22 - اقپان 2026 | GMT +5
قوڭىراۋ شالىپ الايىنشى: ورالدا ەر ادامدى 720 مىڭ تەڭگەگە الداپ كەتتى
استانا. قازاقپارات - ورالدا ەر ادام بوگدە ادامنىڭ اتىنا نەسيە راسىمدەگەن، دەپ حابارلايدى باتىس قازاقستان وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى.
پوليتسيا باسقارماسىنا قالانىڭ 61 جاستاعى تۇرعىنى جۇگىنگەن، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ.
ول ءوزىنىڭ اتىنا بوگدە ادامنىڭ نەسيە راسىمدەگەنىن ايتقان.
28-قاڭتاردا 1997 -جىلى تۋعان كۇدىكتى ورال اۋماعىندا ەر ادامنان «قوڭىراۋ شالۋ» دەگەن سىلتاۋمەن ۇيالى تەلەفون سۇراعان. جابىرلەنۋشىنىڭ سەنىمىنە كىرە وتىرىپ، قاسكۇنەم ونىڭ اتىنا 725362 تەڭگە سوماسىندا قاشىقتان نەسيە راسىمدەگەن، - دەيدى پوليتسياداعىلار.
كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.