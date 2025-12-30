قوڭىر قانت اق قانتقا قاراعاندا قاۋىپسىز بە؟
ديەتولوگتار مەن تاعامتانۋ سالاسىنداعى زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، دەنساۋلىق تۇرعىسىنان بۇل ەكى ءونىمنىڭ ايىرماشىلىعى شامالى. قوڭىر قانت - نەگىزىنەن كادىمگى اق قانتتىڭ (ساحاروزانىڭ) ءوزى، وعان تەك از مولشەردە مەلاسسا قوسىلادى. ءدال وسى قوسپا وعان قوڭىر ءتۇس پەن كارامەلگە ۇقساس ءدام بەرەدى.
ءيا، پاتوكانىڭ قۇرامىندا كالتسي، كالي، تەمىر جانە ماگني بار. ءبىراق ولاردىڭ مولشەرى سونشالىقتى از، اعزاعا ايتارلىقتاي پايدا الۋ ءۇشىن كوريچنەۆىي قانتتى دەنساۋلىققا قاۋىپتى كولەمدە تۇتىنۋ قاجەت بولار ەدى. باسقاشا ايتقاندا، «پايدالى مينەرالدار» ارگۋمەنتى تاجىريبەدە پايداسىز.
كالوريالىق قۇندىلىعى دا دەرلىك بىردەي. ءبىر شاي قاسىق قوڭىر قانتتا شامامەن 15-17 ككال بولسا، اق قانتتا 16-20 ككال بار. ايىرماشىلىق قانتتىڭ ىلعالدىلىعى مەن تىعىزدىعىنا بايلانىستى، ءبىراق اعزا ءۇشىن بۇل ماڭىزدى ەمەس.
سوندىقتان قوڭىر قانتتى «دەنساۋلىققا قاۋىپسىز بالاما» رەتىندە قابىلداۋ - ءوزىن-ءوزى الداۋمەن تەڭ. ماسەلە قانتتىڭ تۇسىندە ەمەس، ونىڭ مولشەرىندە. قاي ءتۇرى بولسا دا، ارتىق تۇتىنۋ زات الماسۋعا، ءتىس ساۋلىعىنا جانە جۇرەك-قان تامىر جۇيەسىنە بىردەي قاۋىپ توندىرەدى. ەكونوميستەرشە ايتساق، قاپتاماسى وزگەرگەنمەن، «نەگىزگى اكتيۆ» سول كۇيىندە قالادى.