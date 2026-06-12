قوي ەتىنىڭ كەلىسى 5500 تەڭگەگە جەتتى: مينيسترلىك نە دەيدى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ قۇربان ايت مەرەكەسىنە بايلانىستى قوي ەتىنىڭ باعاسى ايتارلىقتاي قىمباتتاعانىن، ءبىراق مۇنداي جوعارى باعانىڭ قالىپتاسۋىنا بۇدان بولەك بىرنەشە سەبەپ بار ەكەنىن ايتتى.
ازات سۇلتانوۆ ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىندا بولعان باعانىڭ ايتارلىقتاي وسۋىنەن كەيىن قازاقستاننىڭ وڭىرلەرىندە قوي ەتى ارزانداي باستاعانىن ايتادى. ونىڭ سوزىنشە، جەتىسۋ وبلىسىندا قازىر قوي ەتىنىڭ 1 كەلىسى شامامەن 3800 تەڭگە تۇرادى، ال ەل بويىنشا ورتاشا باعا 4200 تەڭگەنى قۇرايدى.
Ulysmedia ءتىلشىسى ۆيتسە-مينيسترگە استانادا قوي ەتى 1 كەلىسى 5500 تەڭگە تۇراتىنىن ەسكە سالدى. سۇلتانوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىر ول باعا 5100 تەڭگەگە دەيىن تومەندەگەن. ول بۇل باعانى «ءادىل» دەپ سانايدى.
- بۇل فەرمەرلەر ءۇشىن ءوز شارۋاشىلىقتارىن دامىتۋعا، مال باسىن كوبەيتۋگە وتە جاقسى مۇمكىندىك. بۇل مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا پايدالى بولادى، - دەدى ول.
دەگەنمەن، قالاي دەسەك تە، قوي - سيىر ەمەس، ونى ءوسىرۋ جەڭىلىرەك جانە ارزان، سوندىقتان قوي ەتىنىڭ باعاسىنىڭ مۇنداي جىلدام ءوسۋىن حالىق تولىق تۇسىنە بەرمەيدى.
- قۇربان ايت جازعى كەزەڭگە سايكەس كەلدى. ءبىر جاعىنان مەرەكە، ەكىنشى جاعىنان ادامدار دەمالىسقا شىعىپ، كاۋاپ جاساۋعا ەت الادى، - دەدى ول.
باعانىڭ وسۋىنە ەكسپورت تا ءوز ۇلەسىن قوستى.
- قوي ەتىنە سىرتقى نارىقتا، كورشى ەلدەردە جانە شىعىس مەملەكەتتەرىندە ۇلكەن سۇرانىس بار. ءبىز پارسى شىعاناعى ەلدەرىنە، ءتىپتى افريكاعا دا ەكسپورتتاۋ جولدارىن قاراستىرىپ جاتىرمىز. سوندىقتان سىرتقى باعانىڭ ىشكى نارىققا اسەرى بار، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا قوي ەتىنىڭ تاپشىلىعى بولمايدى، سوندىقتان ەكسپورتتى (سيىر ەتى سياقتى) شەكتەۋ جوسپارلانبايدى. ونىڭ پىكىرىنشە، باعا ۋاقىت وتە كەلە وزدىگىنەن تۇراقتانادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستاندا ەت باعاسى قىمباتتاپ كەلەدى. سيىر ەتى مەن قوي ەتى ءبىر جىل ىشىندە شامامەن ۇشتەن بىرگە قىمباتتاعان. بۇل ماسەلە ءتىپتى ءماجىلىس دەڭگەيىندە تالقىلانىپ جاتىر.