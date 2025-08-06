قوي جۇنىنەن تىڭايتقىش ءوندىرۋ - ەگىنشىلىككە ەكولوگيالىق سەرپىن
استانا. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا قوي جۇنىنە نەگىزدەلگەن ورگانيكالىق تىڭايتقىش ەكسپەريمەنتتىك ۇلگىدە ءوندىرىلىپ جاتىر. بۇل جايىندا اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنەن ءمالىم ەتتى.
- بۇگىنگى تاڭدا قوي ءجۇنىن ورگانيكالىق تىڭايتقىش رەتىندە پايدالانۋ گەرمانيا، ۇلى بريتانيا، موڭعوليا سياقتى ەلدەردە دامىپ كەلەدى. ا ق ش-تا ءجۇندى ورگانيكالىق ەگىنشىلىكتە قولدانۋ بويىنشا عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزىلىپ جاتىر. قازاقستاندا شيكىزات بازاسىنىڭ بولۋى مەن دامىعان قوي شارۋاشىلىعىن ەسكەرە وتىرىپ، اسىرەسە سۋارمالى ەگىنشىلىك جانە توپىراقتاعى ورگانيكالىق زاتتاردىڭ تاپشىلىعى جاعدايىندا قوي ءجۇنىن ورگانيكالىق تىڭايتقىشتار رەتىندە قولدانۋ زور مۇمكىندىككە يە. بۇگىندە قوي جۇنىنە نەگىزدەلگەن ورگانيكالىق تىڭايتقىشتاردىڭ از مولشەرى جامبىل وبلىسىندا ەكسپەريمەنتتىك تۇردە وندىرىلەدى، - دەدى ۆەدومستۆودان اگەنتتىك ساۋالىنا وراي.
ايتا كەتەرلىگى، مەملەكەتتىك تاپسىرىس بويىنشا باعدارلامالىق- نىسانالى قارجىلاندىرۋ اياسىندا مينيسترلىك جىل سايىن عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە جانە وندىرىسكە، اگروونەركاسىپتىك كەشەن سالاسىندا جاڭا وزىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە باعىتتالعان بيۋدجەتتىك باعدارلامانى ىسكە اسىرىپ جاتىر.
- مۇنداي عىلىمي جۇمىستاردىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ قاتارىندا ءارتۇرلى اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارى ءۇشىن قوي جۇنىنەن ورگانيكالىق تىڭايتقىشتاردى ءتيىمدى پايدالانۋدى زەرتتەۋ جوسپارلانعان. سونىمەن قاتار 2028 -جىلدان باستاپ ونەركاسىپتىك ءوندىرىستىڭ ورگانيكالىق تىڭايتقىشتارىن ساتىپ الۋ كەزىندە مەملەكەتتىك قولداۋ تەتىگىن ەنگىزۋ كوزدەلىپ وتىرعانىن اتاپ وتكەن ءجون. بۇل ءوز كەزەگىندە ەكولوگيالىق تازا تىڭايتقىشتار ءوندىرىسىن، ونىڭ ىشىندە قوي ءجۇنىن ءوندىرۋدى دامىتۋعا تۇرتكى بولادى، - دەدى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنەن.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن جىلدىڭ قاراشاسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ءبىرىنشى فورۋمىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلدەگى تىڭايتقىش وندىرىسىنە توقتالعان ەدى. پرەزيدەنت ورگانيكالىق تىڭايتقىش ءوندىرىسىن دامىتۋ ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى. حالىقارالىق تاجىريبە بويىنشا قويدىڭ ءجۇنىن سۋارمالى جەرگە تىڭايتقىش رەتىندە ءتيىمدى پايدالانۋعا بولاتىنىنا نازار اۋداردى.
اۆتور
مارلان جيەمباي