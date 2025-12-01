07:17, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قوستانايداعى بارلىق مەكتەپتەردە قاشىقتان وقىتۋ ۇزارتىلدى
استانا. KAZINFORM - وڭىردە قاشىقتان وقىتۋ 3-جەلتوقسانعا دەيىن جالعاسادى. بۇل تۋرالى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ينفەكسيا دەڭگەيىنىڭ كۇندەلىكتى مونيتورينگى نەگىزىندە قوستانايداعى بارلىق 37 مەملەكەتتىك مەكتەپتە قاشىقتىقتان وقىتۋدى سارسەنبى، 3-جەلتوقسانعا دەيىن ۇزارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل شارا ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىنىڭ بارلىق قاتىسۋشىلارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن دەنساۋلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. قوسىمشا وزگەرىستەر كەيىنىرەك حابارلانادى.
قوستانايلىق وقۋشىلار 25-قاراشادان باستاپ قاشىقتان وقىتۋعا اۋىسقانا بولاتىن.