    07:17, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قوستانايداعى بارلىق مەكتەپتەردە قاشىقتان وقىتۋ ۇزارتىلدى

    استانا. KAZINFORM - وڭىردە قاشىقتان وقىتۋ 3-جەلتوقسانعا دەيىن جالعاسادى. بۇل تۋرالى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Атырауда жарықсыз қалған мектеп оқушылары қашықтан оқып жатыр
    فوتو: freepik.com

    - ينفەكسيا دەڭگەيىنىڭ كۇندەلىكتى مونيتورينگى نەگىزىندە قوستانايداعى بارلىق 37 مەملەكەتتىك مەكتەپتە قاشىقتىقتان وقىتۋدى سارسەنبى، 3-جەلتوقسانعا دەيىن ۇزارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇل شارا ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىنىڭ بارلىق قاتىسۋشىلارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن دەنساۋلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. قوسىمشا وزگەرىستەر كەيىنىرەك حابارلانادى.

    قوستانايلىق وقۋشىلار 25-قاراشادان باستاپ قاشىقتان وقىتۋعا اۋىسقانا بولاتىن.

     

