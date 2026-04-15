قوستانايدا ينۆەستور قۇقىعىن بۇزعان 66 لاۋازىمدى تۇلعا جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - قوستاناي وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسىندا وبلىس پروكۋرورى مارات سەكسەمبايەۆتىڭ «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى پرەزيديۋمىنىڭ ءتوراعاسى قانات شارلاپايەۆپەن جۇمىس كەزدەسۋى ءوتتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا وبلىس پروكۋرورى وڭىردە سوڭعى ءۇش جىلدا كاسىپكەرلەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى سۇيەمەلدەۋ بويىنشا اتقارىلعان جۇمىستار تۋرالى اقپارات بەردى.
- اتاپ ايتقاندا، قابىلدانعان شارالار ناتيجەسىندە 15 مىڭعا جۋىق كاسىپكەردىڭ قۇقىقتارى قورعالدى، 15 زاڭسىز شەكتەۋ شاراسى جويىلىپ، 9 زاڭسىز تەكسەرۋدىڭ جولى كەسىلدى. كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرى مەن ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن بۇزعانى ءۇشىن 66 لاۋازىمدى تۇلعا ءتۇرلى جاۋاپكەرشىلىك تۇرلەرىنە تارتىلدى. پروكۋراتۋرا تاراپىنان جالپى سوماسى 1,7 تريلليون تەڭگەنى قۇرايتىن 33 ينۆەستيتسيالىق جوباعا سۇيەمەلدەۋ قامتاماسىز ەتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن، وڭىرلىك كاسىپكەرلەر پالاتاسىمەن جانە وزگە دە ۋاكىلەتتى ورگاندارمەن بىرلەسىپ 57 پروبلەمالىق ماسەلە شەشىمىن تاپتى.
قازىر جالپى سوماسى 3,3 تريلليون تەڭگەنى قۇرايتىن، وڭىردە 15 مىڭ جۇمىس ورنىن قۇرۋدى كوزدەيتىن تاعى 172 جوبا سۇيەمەلدەنەدى. ءاربىر جوباعا جاۋاپتى پروكۋرورلار بەكىتىلگەن.
مارات سەكسەمبايەۆ ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى سۇيەمەلدەۋ، ونىڭ ىشىندە قۇقىقتىق قورعاۋ مەن قولداۋ، ولاردى ىسكە اسىرۋدىڭ بارلىق كەزەڭدەرىندە جۇزەگە اسىرىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. ءوز كەزەگىندە قانات شارلاپايەۆ ءاربىر كاسىپكەر ءوزىن زاڭمەن قورعالعانىن سەزىنۋى ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى.
سونداي-اق ول پروكۋراتۋرا - بيزنەستىڭ وتىنىشتەرىنە جەدەل ارەكەت ەتۋ جانە اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى جويۋدا نەگىزگى سەرىكتەس سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن قىزىلوردادا شەتەلدىك ينۆەستور كەزىككەن ماسەلەگە پروكۋرورلار ارالاسقانىن جازدىق.