قوستانايدا ساباق كەزىندە بالاعات ءسوز ايتقان وقۋشىنىڭ اتا-اناسىنا ايىپپۇل سالىندى
استانا. KAZINFORM - قوستانايدا وقۋشىنىڭ بۇزاقىلىعى ءۇشىن اناسى جاۋاپقا تارتىلدى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ليساكوۆ قالالىق سوتى مەكتەپتە ءتارتىپ بۇزعان كامەلەتكە تولماعان بالانىڭ ءىسى بويىنشا ونىڭ اناسىنا قاتىستى اكىمشىلىك ءىستى قارادى. ءىس ق ر ا ق ب ت ك-نىڭ 435-بابى بويىنشا قارالعان.
سوت ماتەريالدارىنا سايكەس، 2025 -جىلعى 10-جەلتوقساندا ليساكوۆ قالاسىنداعى مەكتەپتەردىڭ بىرىندە 2011 -جىلى تۋعان وقۋشى ساباق كەزىندە بالاعات سوزدەر ايتىپ، اينالاسىنداعىلارعا قۇرمەتسىزدىك تانىتقان. وسىلايشا قوعامدىق ءتارتىپ پەن ازاماتتاردىڭ تىنىشتىعى بۇزىلعان. بالانىڭ اناسى اتا-انا رەتىندە ونىڭ مۇنداي ارەكەت جاساۋىنا جول بەرگەنى ءۇشىن جاۋاپقا تارتىلدى.
سوت وتىرىسىندا اناسى ءوز كىناسىن تولىق مويىنداپ، جاساعان ىسىنە وكىنەتىنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، بالاسىمەن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، ول مۇعالىمنەن كەشىرىم سۇراعان.
زاڭعا سايكەس، ەگەر 14 پەن 16 جاس ارالىعىنداعى جاس ءوسپىرىم ۇساق بۇزاقىلىق جاساسا، ونىڭ اتا-اناسى نەمەسە زاڭدى وكىلدەرى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
ءىستى قاراۋ ناتيجەسىندە سوت ايەلدى كىنالى دەپ تانىپ، ايىپپۇل سالدى. ايىپپۇل مولشەرى ازايتىلىپ، 19267 تەڭگەنى قۇرادى. قازىرگى تاڭدا سوت قاۋلىسى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
