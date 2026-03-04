قوستانايدا جولدان اداسىپ، بەلىنە دەيىن قارعا باتقان ەر ادام تابىلدى
قوستاناي. KAZINFORM - قوستاناي وبلىسىندا قۇتقارۋشىلار بەيىمبەت مايلين اۋدانىنان رۋدنىيعا قاراي جاياۋ كەلە جاتىپ، جولدان اداسىپ، دالادا بەلىنە دەيىن قار قۇرساۋىندا قالعان ەر ادامدى تاپتى.
ەر ادامنىڭ جوعالعانى تۋرالى وعان الاڭداعان تۋىستارى حابارلاعان. انىقتالعانداي، ول الدىڭعى كۇنى ەۆگەنەۆكا اۋىلىنان رۋدنىي قالاسىنا قاراي جاياۋ شىققان، الايدا جولدا باعىتىنان جاڭىلىپ، اداسىپ كەتكەن. جوعالعان ازاماتتىڭ ۇيالى تەلەفونى بولعانى جاعدايدى جەڭىلدەتتى - ول قۇتقارۋشىلارمەن بايلانىستا بولىپ، تۇرعان جەرىن سيپاتتاپ بەردى.
جەدەل ىزدەۋ جۇمىستارىنا ت ج د قىزمەتكەرلەرى، پوليتسيا جانە تۋىستارى قاتىستى. ىزدەۋ توبىنىڭ ۇيلەسىمدى ارەكەتتەرىنىڭ ناتيجەسىندە ابدەن توڭعان ەر ادام بەلوزەركا اۋىلىنان 6 شاقىرىم قاشىقتىقتا ايدالادان تابىلدى. ول قارعا بەلىنە دەيىن باتقان. وعان مەديتسينالىق كومەك قاجەت بولمادى.
