قوستاناي وڭىرىندە جول ساپاسىنا قاتىستى 280 كەمشىلىك تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - قوستاناي وبلىسىنىڭ جولدارىندا ساپاعا قاتىستى 280 نەن استام بۇزۋشىلىق انىقتالدى. ەسكەرتۋلەردىڭ باسىم بولىگى جول-قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ ستاندارتقا ساي كەلمەۋىنە بايلانىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
بۇل تۋرالى ۇلتتىق جول اكتيۆتەرى ساپاسى ورتالىعىنىڭ وڭىرلىك فيليالى مالىمدەدى. ۆەدومستۆو دەرەگىنشە، زەرتحانالىق سىنامالاردىڭ 2241 تالداۋىنىڭ 387 سى نورماتيۆتەرگە سايكەس كەلمەگەن.
وسىنىڭ سالدارىنان مەردىگەرلەر ءوز ەسەبىنەن قايتا جۇمىس ىستەۋگە مىندەتتەلدى. جويىلعان كەمشىلىكتەردىڭ قۇنى 340 ميلليون تەڭگەدەن استى.
- ءبىزدىڭ ورتالىق رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولدارمەن قاتار، وبلىستىق، اۋداندىق جانە قالالىق جولداردى دا تەكسەرەدى. سونىمەن بىرگە جول جابىنىنا دياگنوستيكا جۇرگىزەمىز. بارلىق انىقتالعان اقاۋ حاتتاماعا تىركەلەدى، مەردىگەرگە ونى جويۋ مەرزىمى بەلگىلەنەدى. ەگەر جۇمىستار ورىندالماسا، ءتيىستى شارا قابىلداۋ ءۇشىن ارحيتەكتۋرا جانە قالا قۇرىلىسى باسقارماسىنا حات جولدايمىز، - دەدى فيليال ديرەكتورى ابىلايحان الشىنبايەۆ.
ەڭ كوپ تاراعان كەمشىلىكتەر:
• تىعىزدىق كوەففيتسيەنتىنىڭ ستاندارتقا ساي بولماۋى؛
• گەومەتريالىق پارامەترلەردىڭ اۋىتقۋى؛
• جابىن بەتىنىڭ اقاۋلارى.
ورتالىق مالىمەتىنشە، سوڭعى بەس جىلدا مەردىگەر ۇيىمدار انىقتالعان كەمشىلىكتەردى جالپى 1,6 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە جويعان.
بۇعان دەيىن الماتى - قوستاناي باعىتىندا جاڭا «تالگو» پويىزى جۇرەتىنى حابارلانعان بولاتىن.