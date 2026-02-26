قوستاناي وبلىسىنداعى تاسجولدار موبيلدى ينتەرنەتپەن قامتىلادى
قوستاناي. KAZINFORM - قوستاناي وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق جانە وبلىستىق ماڭىزى بار اۆتوجولدار بويىندا موبيلدى ينتەرنەت ىسكە قوسىلادى.
جوبانى ينۆەستور تارتۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى ق ر ۇكىمەتى مەن ترانستەلەكوم كومپانياسى اراسىندا ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلدى.
قۇجاتقا سايكەس، ەلىمىزدەگى رەسپۋبليكالىق جانە وبلىستىق اۆتوموبيل جولدارىن راديودابىلمەن قامتۋ جانە تەلەكوممۋنيكاتسيالىق ينفراقۇرىلىم سالۋ جونىندەگى ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە اسىرىلادى. جوبا اياسىندا قوستاناي وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق تراسسالار بويىندا انتەننا-دىڭگەك قۇرىلىستارىن سالۋعا ارنالعان جەتى نۇكتە ايقىندالعان.
اتاپ ايتقاندا:
- ارقالىق قالاسىندا - 1 نۇكتە؛
- ءجىتىقارا اۋدانىندا - 1؛
- التىنسارين اۋدانىندا - 2؛
- سارىكول اۋدانىندا - 1؛
- دەنيسوۆ اۋدانىندا 2 نۇكتەدە ورنالاستىرۋ جوسپارلانعان.
بارلىق اتالعان نىساندار بويىنشا جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاماعا وڭ ساراپتاما قورىتىندىسى الىنعان. سونىمەن قاتار ولار جەكەشەلەندىرۋ تىزىمىنە ەنگىزىلىپ، باعالاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قوستاناي وبلىسىنداعى اقىلى جولداردا جىلدامدىقتى اۆتوماتتى تىركەۋ ەنگىزىلەتىنى حابارلانعان بولاتىن.