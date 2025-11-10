ق ز
    08:33, 10 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قوستاناي وبلىسىنداعى ەلدى مەكەن شەتىندە جابايى قابان ءجۇر

    استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە قوستاناي وبلىسىنداعى ەلدى مەكەن كوشەلەرىندە جۇگىرىپ جۇرگەن جابايى قاباننىڭ بەينەجازباسى تارادى.

    Дикий кабан в Житикаре
    ۆيدەودان الىنعان سكرين

    ءجىتىقارا اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى حابارلاعانداي، وقيعا شامامەن ءۇش اپتا بۇرىن بولعان. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، جابايى اڭ ەلدى مەكەن شەتىنە اداسىپ كىرىپ كەتكەن بولۋى مۇمكىن.

    - سول كۇنى جابايى قابان قايتادان دالاعا قۋىلدى. قازىرگى جاعداي تۇرعىندارعا قاۋىپ توندىرمەيدى، - دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، جابايى قاباندار ەلىمىزدىڭ التىن-ەمەل، بۋراباي سەكىلدى ۇلتتىق تابيعي پاركتەرىندە قاراۋعا الىنعان. كەيدە جابايى قاباندار فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالادى.

    اۆتور

    ەربول جانات

