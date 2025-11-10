08:33, 10 - قاراشا 2025 | GMT +5
قوستاناي وبلىسىنداعى ەلدى مەكەن شەتىندە جابايى قابان ءجۇر
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە قوستاناي وبلىسىنداعى ەلدى مەكەن كوشەلەرىندە جۇگىرىپ جۇرگەن جابايى قاباننىڭ بەينەجازباسى تارادى.
ءجىتىقارا اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى حابارلاعانداي، وقيعا شامامەن ءۇش اپتا بۇرىن بولعان. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، جابايى اڭ ەلدى مەكەن شەتىنە اداسىپ كىرىپ كەتكەن بولۋى مۇمكىن.
- سول كۇنى جابايى قابان قايتادان دالاعا قۋىلدى. قازىرگى جاعداي تۇرعىندارعا قاۋىپ توندىرمەيدى، - دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.
ەسكە سالا كەتەيىك، جابايى قاباندار ەلىمىزدىڭ التىن-ەمەل، بۋراباي سەكىلدى ۇلتتىق تابيعي پاركتەرىندە قاراۋعا الىنعان. كەيدە جابايى قاباندار فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالادى.
اۆتور
ەربول جانات