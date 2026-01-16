قوستاناي وبلىسىنداعى اقىلى جولداردا جىلدامدىقتى اۆتوماتتى تىركەۋ ەنگىزىلەدى
استانا. قازاقپارات - 16-قاڭتاردان باستاپ قوستاناي وبلىسىنداعى اقىلى اۆتوجولداردا جىلدامدىق رەجيمىن بۇزۋدى اۆتوماتتى تۇردە تىركەيتىن «زەرەك-2» كەشەندەرى جۇمىس ىستەي باستايدى.
اتالعان جۇيەلەر KAZ19 «قوستاناي- دەنيسوۆكا» جانە KAZ03 «قوستاناي- رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ شەكاراسى» اۆتوجولدارىنىڭ ۋچاسكەلەرىندە، «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسىنا تيەسىلى كىرەبەرىس قوندىرعىلارعا ورناتىلعان.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، «زەرەك-2» كەشەندەرى كولىك قۇرالدارىنىڭ بەلگىلەنگەن جىلدامدىقتى اسىرۋ فاكتىلەرىن اۆتوماتتى تۇردە تىركەۋگە ارنالعان. باقىلاۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جول قوزعالىسى قاعيدالارىنىڭ تالاپتارىنا قاتاڭ سايكەس جۇرگىزىلەدى.
جىلدامدىقتى تىركەۋ كەشەندەرى ورناتىلعان نىساندار مىنا ۋچاسكەلەردە ورنالاسقان:
«قوناي» تۇرعىن الابى ماڭىندا - 545 ك م؛
ب. مايلين اۋدانى ەلدى مەكەندەرى ماڭىندا:
يۋبيلەينىي كەنتى - 501 ك م؛
توبىل كەنتى - 457 ك م؛
دەنيسوۆكا اۋىلى ماڭىندا - 385 ك م؛
قارابالىق اۋدانى باعىتى بويىنشا:
قايراق بەكەتى - 379 ك م؛
توعىزاق كەنتىنە بۇرىلىس - 424 ك م؛
وزەرنوە كەنتى ماڭىندا - 499 ك م.
تىركەلگەن بارلىق اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار اۆتوماتتى تۇردە «اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ ءبىرىڭعاي ءتىزىلىمى» اقپاراتتىق جۇيەسىنە جولدانادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى جۇرگىزۋشىلەردى بەلگىلەنگەن جىلدامدىق رەجيمىن جانە جول قوزعالىسى قاعيدالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىردى. ۆەدومستۆو وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەشەندەردى ەنگىزۋ جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋعا جانە وڭىردەگى تراسسالاردا قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
بۇعان دەيىن قوستاناي وبلىسىندا جول جوندەۋ سالاسىنداعى زاڭبۇزۋشىلىقتار جويىلعانى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن.