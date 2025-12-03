10:09, 03 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قوستاناي وبلىسىندا تۇماۋ جۇقتىرۋ كورسەتكىشى ارتىپ بارادى
قوستاناي. KAZINFORM - وڭىردە تۇماۋ مەن ج ر ۆ ي دەرتىنىڭ تارالۋ كورسەتكىشتەرى ءوسىپ بارادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
وتكەن اپتادا وڭىردە 17288 ج ر ۆ ي جاعدايى تىركەلدى. كورسەتكىش 100 مىڭ حالىققا شاققاندا 2080,4 تى قۇراپ وتىر، بۇل ءبىر اپتا بۇرىنعىدان 1,6 ەسە جوعارى (10512 جاعداي، كورسەتكىش - 1264,9).
وبلىستىق سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ناۋقاستاردىڭ ىشىندە 14 جاسقا دەيىنگى بالالار %65,3 قۇرايدى - 11267 جاعداي. بۇدان بولەك، وبلىستا تۇماۋدىڭ 75 جاعدايى انىقتالعان.
ەسكە سالا كەتسەك، سىرقاتتانۋشىلىقتىڭ وسۋىنە بايلانىستى قوستانايدا مەكتەپتەر ونلاين رەجيمدە وقۋىن جالعاستىرىپ جاتىر.