ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:09, 03 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قوستاناي وبلىسىندا تۇماۋ جۇقتىرۋ كورسەتكىشى ارتىپ بارادى

    قوستاناي. KAZINFORM - وڭىردە تۇماۋ مەن ج ر ۆ ي دەرتىنىڭ تارالۋ كورسەتكىشتەرى ءوسىپ بارادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.

    тұмау
    فوتو: د س م

    وتكەن اپتادا وڭىردە 17288 ج ر ۆ ي جاعدايى تىركەلدى. كورسەتكىش 100 مىڭ حالىققا شاققاندا 2080,4 تى قۇراپ وتىر، بۇل ءبىر اپتا بۇرىنعىدان 1,6 ەسە جوعارى (10512 جاعداي، كورسەتكىش - 1264,9).

    وبلىستىق سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ناۋقاستاردىڭ ىشىندە 14 جاسقا دەيىنگى بالالار %65,3 قۇرايدى - 11267 جاعداي. بۇدان بولەك، وبلىستا تۇماۋدىڭ 75 جاعدايى انىقتالعان.

    ەسكە سالا كەتسەك، سىرقاتتانۋشىلىقتىڭ وسۋىنە بايلانىستى قوستانايدا مەكتەپتەر ونلاين رەجيمدە وقۋىن جالعاستىرىپ جاتىر.

     

     

    دەنساۋلىق ايماق قوستاناي جاڭالىقتار
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
