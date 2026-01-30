قوستاناي وبلىسىندا سوڭعى ءۇش جىلدا العاش رەت ۇشەم دۇنيەگە كەلدى
قوستاناي. KAZINFORM - قوستاناي وبلىستىق اۋرۋحاناسىنىڭ پەريناتالدىق ورتالىعىندا ۇشەم دۇنيەگە كەلدى. بۇل وبلىستا سوڭعى ءۇش جىلدا تۇڭعىش رەت دۇنيەگە كەلگەن ۇشەم.
جاڭا تۋعان نارەستەلەردىڭ اناسى - 31 جاستا. قوستاناي اۋدانىنىڭ شاراپيەۆتەر شاڭىراعى ءۇش ۇل تاربيەلەپ وتىر، ەندى وتباسىندا بىردەن ءۇش قىز دۇنيەگە كەلدى.
ەكى قىزدىڭ سالماعى - 2600 گرام، ءۇشىنشىسى 2300 گرام بولدى. جاڭا تۋعان نارەستەلەردىڭ بويى - 49 سانتيمەتر. وبلىستىق اۋرۋحانا دارىگەرلەرىنىڭ مالىمەتىنشە، انا مەن بالالاردىڭ جاعدايى قاناعاتتانارلىق دەپ باعالاندى.
2025 -جىلدىڭ قازان ايىندا 23 جاستاعى قىزىلوردالىق دۇنيەگە ۇشەم اكەلدى. وسى ايدا تۇركىستان وبلىسىندا دا ۇشەم دۇنيەگە كەلدى. مۇنداي قۋانىشتى جاڭالىق شالقار قالاسىنداعى لايىقوۆتار وتباسىندا دا ورىن الدى. ءال بىر اي دارىگەرلەردىڭ ءجىتى باقىلاۋىندا بولعان شىمكەنتتىك ۇشەم جاڭا جىلدان كەيىن ۇيىنە شىعارىلدى.