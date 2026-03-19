ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:56, 19 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قوستاناي وبلىسىندا مۇز استىنا ءتۇسىپ كەتكەن ەكى بالىقشى قۇتقارىلدى

    قوستاناي. KAZINFORM - بالىق اۋلايمىز دەپ وقىستا جارىلعان مۇزدىڭ استىنا كەتكەن ەكى قوستانايلىق ازاماتتى جەرگىلىكتى ت ج م قىزمەتكەرلەرى امان-ەسەن قۇتقارىپ قالدى. بۇل تۋرالى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қостанай облысында мұз астына түсіп кеткен екі балықшы құтқарылды
    فوتو: Kazinform

    وقىس وقيعا كەشكى ۋاقىتتا قوستاناي وبلىسىنىڭ رۋدنىي قالاسىنان 10 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان سەرگەيەۆ سۋ قويماسىندا بولعان. مۇز ۇستىمەن جۇرگەن ەكى ەر ادام سۋعا ءتۇسىپ كەتكەن.

    وقيعا ورنىنا جەدەل جەتكەن قۇتقارۋشىلار مەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ۋاقىت كۇتتىرمەي قۇتقارۋ جۇمىستارىنا كىرىسكەن.

    قىزمەتتەردىڭ ۇيلەسىمدى ارەكەتىنىڭ ارقاسىندا ەكى بالىقشى دا قۇتقارىلدى. ولارعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ، جەدەل جاردەم قىزمەتى ارقىلى رۋدنىي قالالىق اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى.

    ت ج م كوكتەم مەزگىلىندە مۇزدىڭ بەرىكتىگى تومەندەپ، اسا قاۋىپتى بولاتىنىن كەزەكتى مارتە ەسكەرتەدى. كۇن جىلىنىپ كەلە جاتقان قازىرگى تاڭدا مۇز ۇستىندە ءجۇرۋ ومىرگە قاۋىپ توندىرەدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
