قوستاناي وبلىسىندا مەكتەپتەردىڭ ونلاين فورماتقا كوشۋىنە نە سەبەپ بولدى
قوستاناي. KAZINFORM - قوستاناي وبلىسىندا ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىمنىڭ بەلسەندى كەزەڭى باستالىپ، جرۆي مەن تۇماۋ جاعدايلارى كوبەيىپ جاتىر. ءبىرقاتار مەكتەپ قاشىقتان وقىتۋعا اۋىستى، ينفەكسيالىق ستاتسيونارلاردا جۇكتەمە ارتتى.
سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى ەرمۇحانبەت داۋلەتبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، كۇز- قىس ماۋسىمىندا رەسپيراتورلىق ينفەكسيالار سانىنىڭ وسەدى دەپ بولجانعان. 1-قازان مەن 18-قاراشا ارالىعىندا وبلىستا 36 مىڭنان استام جرۆي جاعدايى تىركەلگەن. ونىڭ 21 مىڭنان استامى - 14 جاسقا دەيىنگى بالالار. اۋرۋشاڭدىق وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 1,2 ەسە جوعارى.
زەرتحانالىق تۇردە تۇماۋدىڭ ماۋسىمدىق ا (H3N2) شتامىنىڭ 18 جاعدايى راستالدى. ناۋقاستاردىڭ باسىم بولىگى - بالالار.
تەك وتكەن اپتانىڭ وزىندە 7336 جاڭا جرۆي جاعدايى انىقتالىپ، بۇل كورسەتكىش الدىڭعى اپتادان 1,4 ەسە كوپ بولدى.
سونىمەن قاتار رەسپيراتورلىق ۆيرۋستاردىڭ اينالىمىنا تۇراقتى مونيتورينگ جۇرگىزىلىپ وتىر. زەرتتەلگەن سىنامالاردا مىنا ۆيرۋستار باسىم:
رينوۆيرۋستار - %68,3؛
پاراگريپپ - %18,1؛
بوكوۆيرۋس - %18,1؛
ادەنوۆيرۋس - %6,6.
وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرلان بايازيتوۆتىڭ ايتۋىنشا، مەديتسينالىق ۇيىمدار كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر.
وڭىردە 260 ينفەكتسيالىق توسەك-ورىن رازۆەرنۋت ەتىلگەن (241 نەگىزگى جانە 19 قوسىمشا) . قازىرگى ۋاقىتتا ولاردىڭ 252 ءسى تولعان، بۇل - توسەكتەردىڭ %80 ى. قاجەت بولعان جاعدايدا تاعى 69 توسەك-ورىندى جەدەل اشۋعا مۇمكىندىك بار.
ستاتسيونارلارداعى جۇكتەمەنى ازايتۋ ءۇشىن العاشقى مەديتسينالىق كومەك دەڭگەيىنىڭ جۇمىسى كۇشەيتىلدى:
فيلتر- كابينەتتەر جۇمىس ىستەيدى (جۇمىس كۇندەرى — 08:00- 20:00, دەمالىس كۇندەرى — 16:00 گە دەيىن) ؛
موبيلدى بريگادالار كۇن سايىن قىزمەت كورسەتەدى؛
پاتسيەنتتەردى ءبولۋ جانە قاۋىپ توبىنا كىرەتىن ادامداردى باقىلاۋ ۇيىمداستىرىلعان.
وڭىردە جرۆي دياگنوزى قويىلعان 71 جۇكتى ايەل تىركەلگەن، ونىڭ 20 سى ستاتسيوناردا ەم قابىلداپ جاتىر.
مەكتەپتەرگە كەلسەك، التىنسارين اۋدانىنداعى سيلانتيەۆ مەكتەبى تولىقتاي ونلاين فورماتقا اۋىستىرىلدى. سونىمەن بىرگە قوستاناي اۋدانىنداعى 10 مەكتەپتە جانە ى. التىنسارين اتىنداعى مامانداندىرىلعان مەكتەپ- گيمنازيا- ينتەرناتى جەكە سىنىپتار قاشىقتان وقۋعا جىبەرىلگەن. بارلىعى 168 سىنىپ، ياعني 6612 وقۋشى ونلاين رەجيمدە ءبىلىم الىپ جاتىر.
وبلىستىق بالالار اۋرۋحاناسىندا 80 توسەك-ورىن بار، ونىڭ 71 ءى تولى. ناۋقاستاردىڭ ىشىندە 59 بالا - جرۆي دياگنوزىمەن. وڭىردە تاۋلىگىنە شامامەن 800 بالادا جرۆي تىركەلەدى.
دارىگەرلەر اۋرۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن:
حالىق كوپ جينالاتىن ورىندارعا بارماۋعا؛
جابىق عيماراتتاردا مەديتسينالىق ماسكا تاعۋعا؛
قول گيگيەناسىن ساقتاۋعا؛
بولمەلەردى جۇيەلى تۇردە جەلدەتۋگە؛
يممۋنيتەتتى نىعايتۋعا جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ۇستانۋعا؛
اۋرۋ بەلگىلەرى بار بالالاردى مەكتەپ پەن بالاباقشاعا جىبەرمەۋگە كەڭەس بەرەدى.
ەسكە سالايىق، رەسپۋبليكا بويىنشا 132 مەكتەپتىڭ 1469 سىنىبى قاشىقتان وقۋعا كوشكەن.