ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:46, 12 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قوستاناي وبلىسىندا جۇمىسشىلاردى توپىراق باسىپ قالدى: ءبىر ادام قازا تاپتى

    استانا. KAZINFORM - قوستاناي وبلىسىندا ماگيسترالدى سۋ قۇبىرىن جوندەۋ كەزىندە جۇمىسشىلاردى توپىراق باسىپ قالدى. سالدارىنان ءبىر جۇمىسشى رۋدنىي قالاسىنىڭ اۋرۋحاناسىندا كوز جۇمدى.

    больничная палата
    فوتو: مۋحتور حولدوربەكوۆ

    وقيعا 13-تامىزدا بولعان. رۋدنىي قالاسىندا اپاتتى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى كەزىندە توپىراقتىڭ ءبىر بولىگى وپىرىلىپ تۇسكەن. ناتيجەسىندە ەكى جۇمىسشى زارداپ شەككەن.

    وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى ەرەجەسىن بۇزۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قاجەتتى ساراپتامالار تاعايىندالىپ، وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلۋدە.

    قورىتىندى پروتسەسسۋالدىق شەشىم تەرگەۋ ناتيجەسىنە سايكەس قابىلداناتىن بولادى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
