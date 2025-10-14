قوستاناي وبلىسىندا 1900 دەن استام ادامدى ءيت قاپتى
قوستاناي. KAZINFORM - بيىلعى جىلدىڭ 9 ايىندا قۇتىرماعا قارسى ەم ىزدەگەندەردىڭ سانى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 726 عا ءوسىپ، 3058 دى قۇرادى. زارداپ شەككەندەردىڭ اراسىندا مىڭعا جۋىق بالا بار.
ايماقتا جەدەل جاردەم شاقىرۋشىلاردىڭ دەنى ءۇي جانۋارلارىنان زارداپ شەككەندەر. بىلتىر 2223 جاعداي تىركەلسە، بيىل كورسەتكىش 2907-گە جەتكەن. ونىڭ ىشىندە 1913 ادامدى ءيت قاپقان. بىلتىر بۇل كورسەتكىش 1582 بولاتىن. سونداي-اق 976 ادام (2024 -جىلى 641) مىسىقتان، 18 ادام قوراداعى مالدان زارداپ شەككەن. 151 ادامعا تىشقان، قاسقىر، تۇلكى، قارساق جانە باسقا دا جابايى جانۋارلار تاپ بەرگەن، - دەدى وبلىس بويىنشا سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى گۇلىم دوسىموۆا.
سونىمەن قاتار، ءۇي جانۋارلاردىڭ 1443 ادامعا شابۋىلى تىركەلدى. ونىڭ ىشىندە مىڭنان استام ءيت قابۋ جانە 400 دەن استام مىسىق تىرناۋ وقيعاسى بار.
مامانداردى ادامداردىڭ جانۋارلاردان جاراقات الۋى كوبەيىپ كەلە جاتقاندىعى الاڭداتادى. توعىز ايدا 1300 دەن استام ادام باس، بەت، مويىن جانە قولىنان جاراقات العان.
سوڭعى راستالعان قۇتىرۋ وقيعاسى 2025 -جىلدىڭ ماۋسىمىندا ليساكوۆسك قالاسىندا تىركەلگەن. جابىرلەنۋشى وقىس وقيعادان كەيىن مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنبەگەن، پروفيلاكتيكالىق ەكپە الماعان.
ايتا كەتەيىك، وسكەمەندە ءبىر اپتادا 20 دان استام ادامدى ءيت قاپسا، باتىس قازاقستان وبلىسىندا 4 ايدا 600 گە جۋىق ادامعا قۇتىرعان ءيت تاپ بەرگەن.