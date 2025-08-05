قوستاناي وبلىسىندا 17 اۋىل ىشىمدىكتەن باس تارتتى
قوستاناي. KAZINFORM - قوستاناي وبلىسىندا الكوگولگە تاۋەلدىلىكتى ازايتۋعا، قۇقىق بۇزۋدىڭ الدىن الۋعا جانە سالاۋاتتى مادەني ورتانى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان «مادەني قوعام» جوباسى بەلسەندى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
جوبانىڭ ەڭ ماڭىزدى جەتىستىكتەرىنىڭ ءبىرى وڭىردەگى 17 اۋىلدىڭ الكوگولدەن تولىق باس تارتۋى بولدى.
بۇل اۋىلدار سالاۋاتتى ءومىر سالتىنىڭ ۇلگىسىن كورسەتىپ، وزگە ەلدى مەكەندەرگە باعدار بولىپ وتىر.
جوبا قوعامدىق قولداۋمەن ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. قالالار مەن اۋىلداردا قۇرمەتتى اقساقالدار، ءدىن وكىلدەرى، بەلسەندى ازاماتتاردان قۇرالعان قوعامدىق كوميسسيالار جۇمىس ىستەيدى. ولار الكوگولگە تاۋەلدى جاندارعا كومەكتەسىپ، رۋحاني قولداۋ كورسەتىپ، ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە.
سونداي-اق «مادەني قوعام» اياسىندا ىشىمدىك ساتاتىن ورىندارعا رەيدتەر ۇيىمداستىرىلادى. رەيدكە پوليتسيا، ەرىكتىلەر مەن ب ا ق وكىلدەرى قاتىسادى. تۇنگى ۋاقىتتا نەمەسە كامەلەتكە تولماعاندارعا الكوگول ءونىمىن ساتۋ بويىنشا بيىل جىل باسىنان بەرى 217 زاڭ بۇزۋشىلىق انىقتالعان.
وبلىستىق پ د باستىعىنىڭ ورىنباسارى امانجول بايزاقوۆتىڭ ايتۋىنشا، 7 ايدا ماس كۇيىندە جاسالعان قىلمىستار %3,3 عا ازايعان. الايدا قوعامدىق ءتارتىپتى ءجيى بۇزاتىن، وتباسىلىق جانجال شىعارۋشىلار مەن ىشىمدىك ىشۋگە اۋەس ادامداردى باقىلاۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا.
جىل باسىنان بەرى سوت 2600 ادامعا الكوگول تۇتىنۋعا تىيىم سالۋ تۋرالى شەشىم شىعارعان، ونىڭ ىشىندە ءۇي جاعدايىندا دا.
«مادەني قوعام» جوباسى قوستاناي وبلىسىندا 2024 -جىلعى قىركۇيەكتەن باستاپ جۇزەگە اسىرىلۋدا. جوبانىڭ باستى ماقساتى - قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ، زياندى ادەتتەرمەن كۇرەسۋ جانە سالاۋاتتى مادەني ورتانى دامىتۋ.
ايتا كەتەلىك قوستاناي وبلىسىنىڭ تۇرعىندارىنا جىلۋعا جۇمسالعان 106 ميلليون تەڭگە قايتارىلادى.