قوستاناي وبلىسىندا 145 ونەركاسىپتىك روبوت ەنگىزىلدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قوستاناي وبلىسىنىڭ اۆتوزاۋىتتارىندا، تاۋ-كەن ءوندىرۋ جانە ماشينا جاساۋ كاسىپورىندارىندا 101 ونەركاسىپتىك روبوت ورناتىلدى. بۇل تۋرالى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى 2026-جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالادى.
نەگىزگى باسىمدىقتاردىڭ قاتارىندا وڭىرلەردى سيفرلاندىرۋدى دامىتۋ جانە «اقىلدى قالالار» ەتالوندىق ستاندارتتارىن ەنگىزۋ بار.
قوستاناي وبلىسى كاسىپورىندارى سيفرلىق شەشىمدەر مەن اۆتوماتتاندىرۋ ەلەمەنتتەرىن بەلسەندى تۇردە ەنگىزىپ جاتىر. 2025 -جىلى ءوڭىردىڭ اۆتوزاۋىتتارىندا، تاۋ-كەن ءوندىرۋ جانە ماشينا جاساۋ كاسىپورىندارىندا 101 ونەركاسىپتىك روبوت ورناتىلدى.
قازىرگى تاڭدا وندىرىستىك ۇدەرىستەردە، بۇعان دەيىن ەنگىزىلگەن شەشىمدەردى قوسا العاندا، 145 روبوتتاندىرىلعان جۇيە پايدالانىلۋدا. مۇنداي تەحنولوگيالاردى قولدانۋ ءوندىرىس تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، تەحنولوگيالىق ۇدەرىستەردىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ءونىم ساپاسىن جاقسارتۋعا ىقپال ەتەدى.
- بۇگىندە ءبىزدىڭ مىندەتىمىز — جەكەلەگەن تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋمەن شەكتەلمەي، Smart Region جانە تسيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدىڭ جۇيەلى ءتاسىلىن قالىپتاستىرۋ. سيفرلىق ترانسفورماتسيانىڭ ناقتى ناتيجەسىن كورىپ وتىرمىز - بۇل ونەركاسىپتەگى ۇدەرىستەردى اۆتوماتتاندىرۋ، الەۋمەتتىك سالادا سيفرلىق سەرۆيستەردى دامىتۋ جانە باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن دەرەكتەردى پايدالانۋ. نەگىزگى نازار ءوڭىر ەكونوميكاسىنا ولشەنەتىن ناتيجە بەرەتىن جانە تۇرعىنداردىڭ ءومىر ساپاسىن جاقسارتاتىن شەشىمدەرگە اۋدارىلادى، - دەپ اتاپ ءوتتى قوستاناي وبلىسى اكىمدىگى ينفورماتيزاتسيا، مەملەكەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋ جانە ارحيۆتەر باسقارماسىنىڭ باسشىسى ازامات كاشيەۆ.
2025 -جىلدىڭ جازىندا وڭىردە Qostanai Investment Forum ءوتتى. فورۋم بارىسىندا سيفرلىق ترانسفورماتسيا، جاساندى ينتەللەكتتى قولدانۋ جانە جوعارى تەحنولوگيالىق جوبالاردى دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. قاتىسۋشىلار ينۆەستيتسيا تارتۋ جانە وبلىس ەكونوميكاسىنا زاماناۋي تەحنولوگيالىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىردى.
قازىرگى ۋاقىتتا وڭىردە اگروونەركاسىپ كەشەنىندە، كولىك ينفراقۇرىلىمىندا جانە مەديتسينا سالاسىندا سيفرلىق شەشىم ەنگىزىلىپ جاتىر.
مۇنداي جوبالار باسقارۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە شەشىم قابىلداۋ كەزىندە دەرەكتەردى كەڭىنەن پايدالانۋعا باعىتتالعان. كەلەسى كەزەڭ - تابىستى سيفرلىق تاجىريبەلەردى اۋقىمداۋ جانە ەكونوميكانىڭ نەگىزگى سالالارى مەن الەۋمەتتىك سەكتورعا جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن ەنگىزۋ.
ايتا كەتەلىك ءۇندىستان مەن قازاقستان جاساندى ينتەللەكت ارقىلى ينكليۋزيۆتى ءوسىمدى كۇشەيتپەك.